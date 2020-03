Neco Williams réagit au départ de Liverpool aujourd’hui – HITC

Neil Critchley a officiellement quitté Liverpool pour un poste senior dans une équipe de League One.

Liverpool a annoncé ce matin que Neil Critchley avait quitté le club pour rejoindre Blackpool.

Le joueur de 41 ans était le manager des moins de 23 ans de Liverpool et avait passé six ans et demi avec l’académie du club de Melwood.

Neco Williams et Curtis Jones ne sont que deux jeunes rouges qui se sont imposés comme ceux du futur sous la réserve de Critchley.

Et voici comment Williams a réagi au départ sur Twitter:

Critchley a pris en charge deux matchs seniors de Liverpool en l’absence de Jurgen Klopp cette saison et le défenseur de 18 ans a commencé ce dernier – une victoire 1-0 sur Shrewsbury Town en FA Cup.

Il y avait peu ou pas de spéculations sur son départ avant aujourd’hui et le départ est venu comme une surprise.

Mais il a clairement des conceptions sur le football senior après avoir travaillé à l’académie pendant si longtemps et il sera intéressant de voir comment ce mouvement se déroulera.

