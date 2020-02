Neil Lennon offre une vue honnête sur les débuts celtiques de Stephen Welsh – HITC

Neil Lennon a remis un début celtique au produit de l’académie aujourd’hui.

Neil Lennon a rendu hommage à la performance de Stephen Welsh lors de ses débuts celtiques cet après-midi.

Les Hoops ont battu Hamilton (4-1), 10 hommes, pour écarter de sept points les Rangers de deuxième place au sommet de la Premiership.

Celtic a rappelé le défenseur central de son prêt à Morton samedi dernier, où il jouait à l’arrière droit.

Le joueur de 20 ans a débuté dans la défense des Bhoys cet après-midi, et Lennon se dit «excellent».

Il a déclaré au site officiel du Celtic: “Je pensais que le gallois était excellent aussi, et il peut être vraiment fier de lui, il me donne définitivement matière à réflexion.”

Selon The Record, Celtic était ennuyé que Morton le joue comme arrière droit dans la conviction que le club Parkhead pense qu’il est un futur défenseur central.

Il a joué dans un back-trois aujourd’hui aux côtés de Christopher Jullien et Kristoffer Ajer et ne s’est pas du tout rendu compte de lui-même, mais des tests plus difficiles viendront si Lennon veut rester avec lui.

Il a duré 76 minutes avant que le milieu de terrain Tom Rogic ne soit jeté dans le mélange, alors que le Celtic tirait toujours 1-1 à l’époque.

Jullien a tiré devant Lennon à la 78e minute, avant que de nouveaux buts d’Odsonne Edouard et James Forrest ne mettent le résultat en évidence.

