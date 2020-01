Neil Lennon partage une mise à jour sur l’avenir du prodige celtique «destiné à une grande carrière» – HITC

Le manager du Celtic, Neil Lennon, a confirmé que le prodige des Hoops Karamoko Dembele devrait rester à Parkhead pour poursuivre son développement.

Le manager du Celtic Neil Lennon a fait la lumière sur l’intérêt manifesté pour le prodige de l’académie Hoops Karamoko Dembele dans cette fenêtre de transfert (Sky Sports News).

Jeudi, le Daily Record a annoncé que Gillingham, la Ligue 1 anglaise, était intéressé à signer le prêt de 16 ans pour le reste de la saison.

Le patron de Gills, Steve Evans, connaît bien Dembele, ayant travaillé avec son frère Sirki à Peterborough, et espérait que cela aurait pu persuader Celtic d’envoyer le jeune en prêt.

Cependant, Lennon a confirmé plus tard jeudi que le Celtic avait rejeté l’enquête du club car ils pensaient que Dembele était mieux adapté pour se développer et progresser à Parkhead.

“Ils ont fait une enquête à ce sujet et cela a été refusé”, a déclaré Lennon, cité par Sky Sports News. «Je pense que c’est le meilleur endroit pour lui.

«Nous connaissons ses capacités, nous connaissons son talent. Nous sommes très excités à son sujet mais il va bientôt avoir 17 ans. Nous devons le protéger et nous avons un devoir de diligence avec lui en termes de développement, mais nous le voulons ici. »

En octobre de l’année dernière, Dembele a été reconnu comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football mondial par L’Equipe, le média français bien connu pour ses normes incroyablement élevées en termes de louanges aux joueurs.

Dans la pièce, L’Equipe déclare que Dembele – qui a fait trois apparitions seniors pour Celtic jusqu’à présent (Transfermarkt) – a “des capacités d’accélération et d’élimination extraordinaires”, qu’il “semble destiné à une grande carrière” et qu’il est “vif et agile ».

Comme le rapporte The Mirror, également en octobre de l’année dernière, L’Equipe n’avait jamais accordé que onze notes 10/10 dans son histoire, donc Dembele étant si bien noté par eux est un insigne d’honneur à ce stade précoce de sa carrière.