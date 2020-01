Neil Lennon serait fou de faire acheter un joueur de 9 millions de livres sterling par le Celtic – HITC

Mohamed Elyounoussi coûterait beaucoup d’argent au Celtic s’ils voulaient le poursuivre.

Avouons-le, Mohamed Elyounoussi a été une grande signature pour le Celtic.

Les Hoops l’ont amené à Parkhead sur un prêt d’une saison de Southampton et le joueur de 25 ans, une fois en forme, a ébloui de manière considérable.

En 13 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier du Celtic a marqué sept buts et c’est un retour très décent.

Selon The Record, les Bhoys devraient payer un montant record de 9 millions de livres sterling pour le signer à long terme et, eh bien, Neil Lennon serait fou de l’accepter.

Oui, Elyounoussi semble avoir battu la plupart des joueurs de la Premiership écossaise, mais il n’a pas joué depuis novembre en raison d’une blessure.

C’est le premier problème quand Celtic peut potentiellement lui payer une somme énorme.

L’autre est qu’il n’a pas encore fait ses preuves sur une longue période.

Brendan Rodgers a dépensé exactement ce même chiffre sur Odsonne Edouard, le record du club avec 9 millions de livres sterling, mais l’attaquant français était beaucoup plus jeune et venait de faire ses preuves auprès de Rodgers et Peter Lawwell au cours d’un prêt d’une saison.

De plus, il y a une valeur de revente énorme avec Edouard qui pourrait bien rapporter plus de 19,7 millions de livres sterling que Celtic a reçu pour Moussa Dembele il y a 18 mois.

Elyounoussi est un ailier de 25 ans qui a floppé à Southampton après un changement de 16 millions de livres sterling. Même s’il rejoint les champions de la Premiership écossaise et le tue au cours de la prochaine année et demie, aucun grand club ne va frapper la porte de Lennon pour le signer.

Il semble être un joueur de crack avec beaucoup de talent, mais «semble» ne suffit pas quand il évalue s’il faut dépenser 9 millions de livres sterling pour lui, surtout quand il est blessé en ce moment.

Pour ce genre d’argent, vous vous demandez si le club devrait le laisser retourner en Angleterre à la fin de son prêt.