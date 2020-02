Crédit photo: .

Il semblait que Nemanja Matic quitterait Manchester United en janvier. Il n’avait commencé que deux fois pour le club en championnat jusqu’à fin décembre. Cependant, Matic est resté à United et a fini par apporter des améliorations défensives pour l’équipe dans la seconde moitié de la saison.

Il semblait que Matic allait s’associer à José Mourinho après avoir travaillé avec lui à United et à Chelsea. Matic lui-même a même aimé un commentaire Instagram critiquant Ole Gunnar Solskjaer pour ne pas avoir choisi le milieu de terrain plus souvent.

Nemanja Matic clé des améliorations défensives de Manchester United

Crise des blessures à United

Le Serbe semblait être très bas dans l’ordre hiérarchique au milieu de terrain de United en début de saison. Solskjaer voulait des milieux de terrain plus jeunes et plus mobiles dans son équipe.

Cependant, après une victoire 2-0 à Burnley en décembre, Scott McTominay a subi une blessure au genou qui l’avait tenu à l’écart jusqu’à dimanche dernier contre Watford, où il a joué sur le banc. De plus, Paul Pogba n’a pas pu se remettre en forme.

Matic n’est toujours pas le premier choix

Matic semblait avoir Andreas Pereira devant lui et beaucoup pensaient que Solskjaer impliquerait également le jeune James Garner en raison de la blessure de McTominay.

United n’a remporté que trois matchs (deux fois contre le Partizan Belgrade et contre Tranmere Rovers) sur 11 cette saison quand Andreas a été utilisé dans un rôle de milieu de terrain plus profond.

Pourtant, après le match aller de la demi-finale de la Coupe EFL contre Manchester City, il était clair que Matic devait commencer. United a eu la chance de n’être qu’à 3-0 après la première mi-temps où Pereira jouait aux côtés de Fred. Il a été pris en possession à plusieurs reprises et a fini par marquer dans le mauvais filet pour porter 3-0 à City.

Après l’introduction de Matic au milieu de terrain à la mi-temps, United n’a pas cédé. Ils avaient également l’air plus assurés au milieu du parc.

Améliorations défensives

Au cours de la période allant de la fin octobre à la mi-décembre, lorsque Matic a eu une «blessure inconnue», Manchester United n’a pas réussi à garder une feuille blanche en championnat. En fait, ils n’ont réussi qu’à garder deux draps propres en Premier League sans Matic au milieu de terrain. Tout en en gardant cinq quand il a commencé – impressionnant étant donné qu’il n’a commencé que neuf fois cette campagne.

Le Serbe a également commencé dans huit des 10 matchs au cours desquels les Red Devils ont gardé les draps propres en dehors de la ligue et ont joué 90 minutes complètes dans six d’entre eux.

Matic a clairement aidé United défensivement dans les dernières étapes de cette saison et est un démarreur régulier depuis fin décembre. Il n’a raté qu’un match en Premier League et cela était dû à une suspension.

La prochaine saison pour Matic?

Le contrat de Matic est en fin de saison. Avant décembre, cela aurait été une simple décision de le laisser partir.

United a des responsabilités plus importantes qui doivent être déplacées, comme Pereira et Jesse Lingard. Pourtant, Paul Pogba semblant susceptible de partir également, le milieu de terrain sera encore plus léger que dans son état actuel.

Matic a montré qu’il pouvait être un joueur fiable de l’équipe et un solide artiste s’il devait entrer. Ce serait une décision judicieuse pour United d’essayer de tenter Matic dans un autre contrat d’un an.

Il est probable que Matic pourrait chercher à partir pour obtenir un temps de jeu constant, comme il en est au crépuscule de sa carrière.

