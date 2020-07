BRIGHTON, ANGLETERRE – 30 juin: Nemanja Matic de Manchester United détient Aaron Connelly de Brighton lors du match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Manchester United à l’American Express Community Stadium le 30 juin 2020 à Brighton, Royaume-Uni. Les stades de football en Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois gouvernementales sur l’éloignement social interdisent aux fans de pénétrer à l’intérieur des sites, ce qui se joue à huis clos. (Photo de Mike Hewitt / .)

Plus tôt dans la journée, le milieu de terrain Nemanja Matic a mis le stylo sur papier et a signé un nouvel accord de trois ans à Manchester United. L’international serbe de 31 ans est à Old Trafford depuis 2017 et devrait maintenant rester avec les Red Devils pendant au moins trois autres.

Annonces :

Le milieu de terrain central est fier de faire partie de l’avenir de United et a les yeux rivés sur la fin de la saison en cours pour obtenir le club le plus haut possible en Premier League.

Nemanja Matic fier de faire partie de l’avenir de Manchester United

Nemanja Matic a gagné la confiance de Solskjaer

Au début de l’année, il semblait que Nemanja Matic serait en train de sortir du Theater of Dreams. Cependant, au lieu d’abandonner, le milieu de terrain a patiemment attendu sa chance d’impressionner l’Ole Gunnar Solskjaer et de gagner sa confiance.

Une fois qu’il a obtenu une place dans l’équipe première, une série de performances impressionnantes couplée à son attitude professionnelle lui ont valu la confiance de Solskjaer. Son manager avait maintenant confiance en lui pour le jouer. Plus important encore, il peut lui faire confiance pour faire un travail sur le terrain.

Un soldat attend ses ordres

S’adressant à Sky Sports avant de signer son nouveau contrat, Matic a déclaré: «Je joue au football depuis longtemps et cette situation est normale, parfois vous ne jouez pas et l’entraîneur ne vous voit pas comme une première option. Vous pouvez l’accepter ou non mais vous devez être professionnel.

«Vous devez travailler dur, attendre votre chance et l’utiliser. C’est exactement ce que j’ai fait.

«Maintenant, la situation est différente, l’entraîneur me fait plus confiance. Je suis un soldat et j’attends les instructions de mon équipe d’entraîneurs. «

Ole ravi

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, était naturellement ravi qu’un important milieu de terrain de la première équipe s’engage dans le club. La légende des Red Devils prévoit de ramener les années de gloire à Old Trafford. Il voit Matic comme faisant partie de ces plans.

S’exprimant après que Matic a signé son contrat, Solskjaer a déclaré: «Je suis ravi que Nemanja ait signé un nouveau contrat, je sais que son expérience, son professionnalisme et son leadership seront inestimables pour ce jeune groupe talentueux. Nous avons une grande force au milieu de terrain et les attributs de Nemanja en sont un élément clé.

«Nemanja est ici depuis trois saisons maintenant et comprend vraiment les valeurs de jouer pour Manchester United. Il reste extrêmement ambitieux et déterminé, ce qui sera vital alors que nous cherchons à atteindre nos objectifs au cours des prochaines années. »

De l’homme oublié à l’homme principal

Vainqueur de la Premier League à Chelsea, Nemanja Matic risquait de se faire oublier et de se laisser aller par Manchester United. Il y avait des doutes si le Serbe pouvait s’adapter à la façon dont Solskjaer voulait que son équipe joue. Cependant, le milieu de terrain expérimenté a baissé la tête et n’a laissé à son manager que le choix de le jouer.

La capacité de Matic en tant que milieu de terrain défensif a été la clé du redressement de United. Assis devant la défense, il permet à Paul Pogba et Bruno Fernandes de s’épanouir plus loin sur le terrain. Matic a commencé 17 des 24 derniers matchs, manquant des matchs uniquement en raison d’une suspension ou d’un repos pour les matchs de coupe.

Nemanja Matic n’est peut-être pas le favori de tous les fans de United. Cependant, il continuera tranquillement et efficacement le travail que son patron lui a demandé de faire. Ce soldat est la preuve que si vous travaillez dur, vous pouvez obtenir les résultats souhaités.

Photo principale

Intégrer à partir de .