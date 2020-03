Nemanja Matic: le héros méconnu de Manchester United

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 01 mars: Nemanja Matic de Manchester United et Tom Davies d’Everton FC lors du match de Premier League entre Everton FC et Manchester United à Goodison Park le 1 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Ben Early – AMA / .)

Manchester United est sur une séquence de huit matchs sans défaite après le match nul 1-1 avec Everton dimanche. De nombreux joueurs se sont récemment améliorés. Le nouveau recruteur, Bruno Fernandes, est entré en action, tandis que le partenaire de milieu de terrain Fred contribue davantage pour l’équipe. Un héros méconnu de la reprise de forme de United est cependant du milieu de terrain défensif Nemanja Matic. Après une première moitié de saison décevante, le joueur de 31 ans montre un retour à sa meilleure forme.

Nemanja Matic est un héros méconnu pour Manchester United

Importance dans la défense

Matic a commencé les trois derniers matchs de Premier League pour United et a joué chaque minute de ces matchs. Les Red Devils n’ont concédé qu’une seule fois dans ces matches.

Le joueur de 31 ans prend des positions défensives intelligentes qui aident l’équipe à récupérer le ballon. Il a fait trois interceptions contre Chelsea et Watford et quatre autres contre Everton. Aucun joueur de United n’a terminé plus lors des trois derniers matches.

Vous cherchez à jouer en avant

Lorsque le milieu de terrain serbe en lutte récupère le ballon, il fait preuve d’un excellent sang-froid et cherche à jouer en avant, ce qu’il a été critiqué pour ne pas avoir fait par le passé.

Dans la victoire 3-0 contre Watford récemment, Matic a joué cinq passes clés, plus que n’importe lequel de ses coéquipiers. Hier contre Everton, le Serbe a effectué deux autres passes décisives et fourni une passe décisive, jouant le ballon dans le dernier tiers pour que Bruno Fernandes termine à 25 yards.

Son jeu vers l’avant était également clair avec sa volonté d’avancer avec le ballon et de tirer. Matic a frappé la barre juste à l’extérieur de la zone en première mi-temps.

Matic semble plus assuré dans le rôle de milieu de terrain plus profond, montrant sa volonté de jouer en avant dans des positions dangereuses avec Fernandes soutenant l’attaque.

Influence

Le joueur de 31 ans apporte une riche expérience à une jeune équipe unie. Son rôle au milieu de terrain l’aide à organiser l’équipe.

Mais son influence hors du terrain était évidente la semaine dernière. Le Serbe a parlé à la presse et a souligné comment le club devrait être plus haut dans la ligue et se battre pour le titre.

Dans la même interview, il a également mis au défi les plus jeunes joueurs de l’équipe d’améliorer leurs performances s’ils veulent se battre pour des titres à l’avenir.

Les commentaires ont été bien reçus par les fans de United et reflètent la détermination dont Matic a fait preuve récemment sur le terrain.

