Nemanja Matic devrait prolonger son séjour à Manchester United après l’annonce de la signature d’un nouvel accord. L’accord actuel de 31 ans expire en juin, mais Ole Gunnar Solskjaer a pratiquement confirmé qu’il resterait à Old Trafford.

RAPPORT: Nemanja Matic s’apprête à signer un nouveau contrat avec Manchester United

Matic – Revitalisé

Le séjour de Matic à Old Trafford semblait sur le point de se terminer brusquement lorsque sa forme plongea et qu’il n’était plus sur le côté. Le Serbe a maintenant forcé son chemin de retour sur le côté et est un pilier du milieu de terrain. La signature de Bruno Fernandes a vraiment permis à Matic de s’épanouir. Il est capable de s’asseoir devant les quatre arrière. Là, il balaie le milieu de terrain, puis donne le ballon à des joueurs plus offensifs. Matic a revitalisé sa forme et serait un grand raté au milieu de terrain s’il partait cet été.

Le retour de Matic dans l’équipe s’est produit lorsque Scott McTominay a été blessé. Il a été absent pendant quelques mois, donc Matic a rempli. Matic a tellement impressionné pendant cette période qu’au retour de McTominay, Solskjaer a déployé un milieu de terrain en diamant. Dans le match d’Everton, Matic a joué devant la défense tandis que McTominay a joué un peu plus avancé. Cela a permis à United de dominer la bataille du milieu de terrain. La récompense pour son retour en forme est cette nouvelle donne.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a évoqué l’avenir de Matic en s’adressant à la presse. Il a révélé la nouvelle qu’un accord était en place. Solskjaer a commenté: “Nous sommes d’accord avec lui pour qu’il reste à 100%.”

Il est prévu que Matic signe un nouvel accord de deux ans à Old Trafford. Manchester United détenait une option pour déclencher une prolongation d’un an de l’accord qu’il a actuellement. Cet accord sera une bonne nouvelle pour Matic, qui a encore une chance de jouer à l’Euro 2020. La Serbie est en phase éliminatoire et affrontera la Norvège en demi-finale du chemin C.

