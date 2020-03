Nemanja Matic signe un nouvel accord à Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Manchester United avait conclu un accord pour garder Nemanja Matic à Old Trafford.

Le contrat du Serbe devait expirer en juin et il y avait beaucoup de spéculations qu’il serait autorisé à quitter.

Les représentants de 31 ans auraient eu des entretiens avec les géants italiens Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus, mais ceux-ci n’ont pas abouti. Son salaire de 120 000 £ par semaine et son âge étaient considérés comme des facteurs majeurs dans les tentatives infructueuses de trouver un nouveau club.

Cependant, la récente blessure de Scott McTominay a donné à Matic l’opportunité de prolonger son parcours du côté des États-Unis et il a par conséquent trouvé une riche veine de forme qui a convaincu la direction d’Old Trafford de le garder au club.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer la nouvelle, Solskjaer a déclaré: “Nous sommes d’accord avec lui pour qu’il reste à 100%”.

Il y a des rapports contradictoires dans les médias quant aux détails de l’accord. Selon The Telegraph, United a déclenché la clause d’extension d’un an facultative dans le contrat existant de la Serbie. Le Mirror, d’autre part, affirme qu’un nouvel accord de deux ans a été conclu qui maintiendrait le milieu de terrain à Old Trafford jusqu’en juin 2022.

L’histoire du Mirror a plus de sens. Alors que, compte tenu de l’âge de Matic, une option d’un an semblerait offrir un pari plus sûr pour les Red Devils, un nouvel accord serait probablement sur un salaire réduit qui compenserait partiellement le délai prolongé. Cela permettrait également à United de vendre le Serbe dans un an plutôt que de le perdre grâce à un transfert gratuit.

Matic a joué 21 matchs avec les Reds cette saison, marquant un but et fournissant deux passes décisives. Il est dans l’équipe d’aujourd’hui pour affronter Manchester City à Old Trafford après avoir été reposé pour la sortie en milieu de semaine à Derby.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!