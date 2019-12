Néstor Ortigoza: "Je n'irais pas à Boca même si Riquelme m'appelait"

Nestor Ortigoza Il a mis fin à son lien avec Rosario Central et est à la recherche du club pour la prochaine saison. Sans aller plus loin, El Gordo a admis qu'il ne jouerait pas à Boca par respect pour les habitants de San Lorenzo, son ancien club.

"Je n'irais pas à Boca même s'il m'appelait (Juan Román) Riquelme, par respect pour les habitants de San Lorenzo. Vous devez être et sembler. Roman est une de mes idoles, j'ai eu la chance de manger du rôti, de discuter avec lui plusieurs fois, mais bon, comme il aime Boca, j'aime San Lorenzo. Je suis plus que reconnaissant ", a déclaré le dépliant, en dialogue avec Crack Deportivo.

Pour sa part, Ortigoza a admis qu'il ne reviendrait pas à San Lorenzo: "J'ai parlé avec (Marcelo) Tinelli et il m'a dit qu'il n'était pas entré dans le projet. Entre lui et Beto Acosta, ils m'ont dit que la priorité était la jeunesse. Je l'ai bien pris car ils ne m'ont pas menti. Je n'ai pas besoin d'être dans le projet, ça fait mal mais je l'accepte. "

Enfin, il a vivement critiqué Diego Cocca et son équipe d'entraîneurs: "L'entraîneur m'a effacé parce que ça lui était venu à l'esprit et que jouer ne dépendait plus de moi. Je ne veux pas parler davantage de Cocca ou du professeur parce que je ne reçois rien de bon de lui ", a-t-il conclu.