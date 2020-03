Netflix | Icarus: Pourquoi regarder le documentaire qui déchiffre le plus grand scandale des Jeux Olympiques? | COVID-19 | Coronavirus Autres sports

En 1996, Lance Armstrong s’est avéré avoir un cancer du testicule avec des métastases au cerveau et aux poumons. Une maladie sévère qui l’avait réduit au piltrafa. Et deux ans après l’avoir surmonté, il est revenu de la falaise pour réaliser ce qu’aucun autre cycliste, même pas complètement sain, n’avait jamais réalisé: remporter le Tour de France sept fois en toute sécurité, entre 1999 et 20005. Armstrong, qui avait grandi pauvre et battu pour son beau-père, qui avait abandonné l’école, il a mis son nom parmi les plus grands de l’histoire.

Cependant, en janvier 2013, huit ans après son dernier triomphe, il a pris sur lui de tacher à l’encre indélébile la légende du champion invincible qu’il avait bâtie en seulement trois mots: “Oui je me suis dopé”. Une confession qui l’a fait devenir le plus gros mensonge du cyclisme.

Le jour où Lance a choqué le monde en acceptant qu’il s’était dopé pour gagner et qu’il “recommencerait” Bryan Fogel, cinéaste américain et cycliste amateur, s’inquiète. Comment se fait-il que son idole et son «héros» aient passé des centaines de contrôles antidopage à découvrir?

Ainsi, le directeur a décidé en 2014, après avoir rencontré de nombreux scientifiques, de proposer un projet: tester lui-même un processus structuré de consommation de drogue pour améliorer ses résultats cyclistes, sans donner un seul positif.

«J’étais très curieux de savoir ce qui se passait, ce qui n’allait pas dans un système qui se présentait au monde comme quelque chose qui fonctionnait. Je voulais l’explorer personnellement et le montrer à la caméra “, a-t-il déclaré. Bryan dans une interview.

Ce que Fogel Je n’imaginais pas que grâce à cette “expérience” je finirais par rencontrer le scientifique russe Grigori Rodchenkov, alors directeur du laboratoire russe antidopage de Moscou, et acteur clé du scandale de dopage ultérieur. Et par conséquent créer “Icare”, le documentaire qui dévoile le complot de dopage qui a provoqué l’exclusion des athlètes russes du Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016. Un long métrage de 121 minutes qui peut être visionné sur Netflix et a déjà remporté un Oscar du meilleur documentaire en 2018.

DÉBUT

Le documentaire raconte comment le réalisateur et le scientifique russe se sont liés d’amitié, tout en Rodchenkov planifier un plan de dopage Fogel dans le but d’améliorer leurs résultats sans test positif dans un seul contrôle.

Le lien d’amitié entre les deux a fait que, lorsque des cas de dopage russes ont commencé à être dévoilés au nom de 2015, Grigori a décidé de se réfugier à Los Angeles avec Fogel, puisque sa vie était en danger.

“Le film a pris une tournure spectaculaire. J’ai commencé à explorer un problème et je me suis retrouvé avec une histoire un million de fois plus grande que ce que j’aurais pu imaginer, une histoire qui change littéralement l’histoire de tous les sports, qui change toute l’histoire olympique“Il a fait remarquer à l’époque Bryan.

Grigori Rodchenkov (chemise) avec Bryan Fogel (chapeau).

Selon la Agence mondiale antidopage (AMA), entre 2011 et 2015, en Russie a produit un “Complot institutionnel” du dopage. À l’époque, plus d’un millier d’athlètes olympiques russes, parrainés par les autorités, ont été impliqués ou ont bénéficié de manipulations pour cacher leurs points positifs.

“Icare” s’effondre des entrevues à Rodchenkov, d’autres spécialistes et des athlètes russes eux-mêmes, comment le complot de dopage a eu lieu, en particulier en ce qui concerne la garde des tests antidopage Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014. Lors de ce tournoi, des scientifiques russes ont échangé des échantillons d’athlètes dopés contre des flacons d’urine propre provenant de ces mêmes athlètes.

Sans aucun doute un documentaire intéressant du début à la fin. Un long métrage fortement recommandé à regarder pendant ces jours de quarantaine.

Vladimir Poutine a été l’un des plus critiqués après ce documentaire.

