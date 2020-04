Neuer affronte le Bayern en transcendant les détails de son renouvellement

Dans une interview avec le journal Bild, Manuel Neuer exprimé son malaise après les détails des négociations pour renouveler son contrat avec le Bayern Munich: “Ce genre de chose que je ne reconnais pas dans le Bayern“, a déclaré le capitaine de l’équipe bavaroise, qui a ajouté:” J’ai toujours considéré qu’il était important de travailler en toute confidentialité avec le conseil d’administration; avec la même loyauté avec laquelle je me comporte avec le club dans mon rôle de joueur et de capitaine. intentionnellement, parce que cela a aussi à voir avec l’appréciation. “

18/04/2020 à 21:54

CEST

SPORT.es

Les détails qui sont sortis sont basés sur quatre ans de renouvellement et vingt millions par an, mais son représentant Thomas Kroth Il n’a pas voulu le confirmer: “On ne peut pas réduire la question des salaires à un chiffre, c’est beaucoup plus complexe”. Neuer Il a ajouté que “il s’agit simplement de ressentir l’appréciation du club et je ne veux pointer du doigt personne. Bien sûr, le cercle des gens est limité.”

Manuel Neuer a également été interrogé par la signature de Nübel, qui rivalisera avec lui: «C’est un bon gardien de but, sans aucun doute. Vu du point de vue du club, je comprends la signature, même si nous avons déjà un excellent remplaçant. Il serait un partant dans de nombreuses équipes. Mais malgré tout, Nübel est une bonne signature. “