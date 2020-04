Neuer est bouleversé par des fuites sur son renouvellement

Le gardien Manuel Neuer est bouleversé par les fuites qui ont sauté aux médias au sujet de ses négociations pour renouer avec le Bayern, qui pourrait menacer sa réputation, selon des informations parues dans le journal munichois “Süddeutsche Zeitung”.

Le journal de Munich se réfère en premier lieu à une information parue dans le magazine “Sportbild” selon lequel l’agent du Neuer, Thomas Kroth, aurait demandé au capitaine du Bayern et à l’équipe allemande un salaire annuel de 20 millions d’euros.

Bien que ce montant ne soit pas entièrement extraordinaire au sein de l’équipe du Bayern – Robert Lewandowski gagnerait plus – c’est quelque chose que ces moments peuvent provoquer le rejet des fans et de l’opinion publique.

Ya plus tôt dans l’année, il y avait eu un vent de crise après une conversation entre Neuer et le directeur sportif du Bayern, Hasan Salhamidzic, s’est reflété dans les médias.

Dans cette conversation, selon les informations qui ont été diffusées, Neuer aurait refusé de donner des minutes dans certains matchs à Alexander Nubel, qu’il arrivera au Bayern la saison prochaine et qu’il doit être prêt à soulager le propriétaire actuel à l’avenir.

Un autre détail qui a été révélé par la presse est prétendues différences entre Neuer et Bayern concernant la durée du nouveau contrat.

La discussion sur la rénovation a déjà fait l’objet d’attaques et de critiques de Neuer. L’ancien international Lothar Matthäus, par exemple, a déclaré que le gardien de but devrait se rappeler que la gratitude n’était pas une chose à sens unique et que le Bayern lui avait été fidèle pendant la blessure. il a dû le chasser des tribunaux pendant presque une saison complète.

Matthäus a en outre rappelé que Le Bayern avait fermé les rangs autour de Neuer lorsque Marc André ter Stegen a avoué son désir de le soulager à la tête de l’équipe nationale allemande.

Selon une enquête du magazine Kicker, Plus de 70% des fans pensent que le Bayern ne devrait pas céder aux revendications de Neuer.

Neuer, 34 ans a un contrat avec le Bayern jusqu’en 2021. Le club lui aurait proposé un renouvellement jusqu’en 2023 mais Neuer souhaite un nouveau contrat de 5 ans, selon les médias.