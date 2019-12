Neuer: "Je ne me vois pas jouer hors d'Allemagne"

Le gardien allemand a rejeté la possibilité de quitter la Bundesliga.

Nubel, actuel gardien de Schalke, s'approche du Bayern mais cela ne semble pas déranger Neuer. Le gardien de but allemand, qui a commencé le même mouvement de Gelsenkirchen au Bayern il y a 12 ans, a réaffirmé qu'il se sentait très à l'aise à Munich.

"Je me sens très identifié avec le club et la région", a déclaré Neuer dans une interview à Goal.com.

Neuer lui-même a indiqué que, bien qu'il n'ait jamais confirmé s'il prendrait sa retraite en Allemagne, il n'a pas non plus dit qu'il quitterait le Bayern et a indiqué, enfin, que "pour le moment je ne me vois pas jouer en dehors de la Bundesliga" mais a laissé une porte ouverte: "dans le football Tout change vite. »

