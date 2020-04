Neuer rompt avec le Bayern

Négociations entre le gardien Manuel Neuer et le Bayern Munich Sur un nouveau contrat, cela pourrait prendre des semaines voire des mois avant qu’une décision finale ne soit prise, selon la publication du magazine allemand Kicker mardi.

14/04/2020

Agir à 13:42

CEST

Europa Press

Un point d’achoppement dans les négociations semble être la durée du contrat. Neuer est actuellement lié au Bayern jusqu’au 30 juin 2021. Le gardien de 34 ans souhaite prolonger son contrat jusqu’en 2025, alors que le club munichois voudrait le faire jusqu’en 2023.

Ce type de contrat pour des périodes plus courtes est courant au Bayern pour les joueurs plus matures. Neuer est également influencé par le fait que le gardien de Schalke, âgé de 23 ans, Alexander Nübel, a été embauché pour cinq ans et rejoindra son futur successeur l’été prochain.

L’entraîneur du Bayern Hansi Flick a récemment exprimé l’espoir que Neuer, entre autres, restera avec l’équipe de Munich pendant plusieurs années, après le contrat de l’entraîneur, avec celle de l’attaquant Thomas Müller, il a été prolongé jusqu’en 2023. “Non seulement moi, nous serions tous heureux si vous prolongiez votre contrat”, a-t-il déclaré.