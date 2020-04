“Neuer sait que nous l’apprécions”

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, a évoqué la situation tendue de Manuel Neuer. Le gardien de but n’est pas clair sur sa continuité dans l’équipe teutonique et était bouleversé d’apprendre les négociations entre l’entité et le footballeur, allant jusqu’à dire que “je ne reconnais pas ce genre de choses au Bayern, surtout si elles sont intentionnelles” .

27/04/2020 à 12:42

CEST

Antonio Tuachi

Salihamidzic voulait montrer de l’affection de la part du Bayern pour rendre la posture du gardien plus réceptive: “Manuel sait que nous l’apprécions vraiment.Il a ensuite mis Neuer sur un pied d’égalité avec Oliver Kahn, vantant l’importance d’avoir un gardien de but d’élite: “J’ai joué avec Oliver Kahn. Je sais à quel point un gardien de but de classe mondiale est bon pour une équipe. Manuel est de classe mondiale, est très apprécié dans notre club. J’espère que nous pourrons prolonger le contrat avec lui. “

Le directeur sportif a également évoqué le problème des fuites dans les négociations entre Neuer et Bayern: “Nous avons clarifié cela en interne. Et puisque rien n’a été connu depuis lors, je suppose que la taupe a évolué. “

Neuer, 34 ans, a un contrat avec le Bayern jusqu’en 2021 et dans le cas où il ne continuerait pas, le Bayern a déjà son remplaçant, Alexander Nübel, de Schalke qui arrivera à la fin de la saison.