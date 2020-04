Neuf célébrations qui ont mal tourné: Morrow, Diogo, Knockaert, Ramos

Lectures rapides

Célébrer un but est censé être l’un des moments les plus joyeux du football et de la vie en général, mais ce n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît.

Nous avons tous rêvé de la façon dont nous célébrerions si nous réussissions à marquer un but pour le club que nous soutenons.

Une danse chorégraphiée? Un cri Tardelli? Un salut Shearer? Quoi que vous fassiez, ne faites pas ce que ces joueurs ont fait.

Steve Morrow

Célébrer un vainqueur lors d’une finale de coupe est une opportunité unique que la grande majorité des joueurs rate dans leur carrière.

Morrow a eu la chance rare après avoir terminé le retour d’Arsenal contre Sheffield mercredi en finale de la Coupe de la Ligue 1993.

L’ancien international d’Irlande du Nord a été accueilli par un certain Tony Adams, qui a soulevé le milieu de terrain en l’air, pour ensuite glisser, entraînant Morrow s’écraser au sol.

Un bras gravement cassé a fait perdre à Morrow la remise des médailles et la finale de la FA Cup du mois suivant, qu’Arsenal a également remportée, mais cela a permis au joueur d’être immortalisé par Baddiel et Skinner.

Lomano LuaLua

LuaLua était connu pour sa célébration de saut périlleux, mais a promis qu’il ne le ferait pas avant que Portsmouth ne soit à l’abri de la relégation en 2005-06, après avoir été averti du risque de blessure.

L’égalisation de l’attaquant contre Arsenal n’a pas vraiment fait sortir Pompey de la zone de relégation – ils sont restés dans les trois derniers à la différence de buts – mais la tentation a accueilli LuaLua comme un ami méchant, et il a rapidement subi une blessure.

“J’ai ressenti un pincement à la cheville lorsque j’ai atterri après la tête et je n’aurais probablement pas dû faire le flip”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai été emporté par l’émotion de marquer contre Arsenal.”

Harry Redknapp a déclaré: “Il a encore fait son triple saut périlleux avec le brochet sans se rendre compte qu’il s’était blessé. Il est unique. “

Ian Harte

Lorsque Harte a marqué contre le Deportivo en quart de finale de la Ligue des champions 2001, l’arrière gauche est devenu la manifestation physique du coup franc qu’il venait de jouer.

Boule de feu d’adrénaline et d’intensité, Harte a pris d’assaut la foule, perfectionnant un glissement du genou souvent gênant (plus à ce sujet plus tard).

Mais il n’en avait pas fini là, le drapeau du coin était sur son chemin, et il n’allait pas le supporter.

Gifler; le drapeau de coin est tombé et Harte a continué à avancer. Mais ensuite, il est soudainement revenu en arrière, le prenant par surprise alors qu’il prenait une chute et qu’il devait maladroitement le coiffer.

Anthony Knockaert

Harte a réussi à le faire, mais le genou échoué est vraiment un genre à part.

Brighton a produit un brillant guide sur les choses à faire et à ne pas faire lors de leur victoire 3-0 à West Ham en octobre 2017.

Vous avez un mauvais dimanche? Laissez Anthony Knockaert tenter une glissade au genou pour vous remonter le moral. pic.twitter.com/wlZfwBMXFV – BetVictor (@BetVictor) 22 octobre 2017

Vincent Aboubakar

Nous ne consacrerons pas cet article à des diapositives de genou, mais nous n’avons pas pu résister à l’effort d’Aboubakar, principalement parce qu’il a l’air véritablement décapité par la suite.

aime le football, aime les déchets de genou glisse pic.twitter.com/VMW5UrDNsZ – Neil Wood (@NeilAWood) 6 décembre 2017

Paulo Diogo

Heureusement, il n’y a aucune séquence de celui-ci, ou plutôt nous ne voulons pas voir de séquence de celui-ci.

En jouant pour le côté suisse de Servette, Diogo a une fois célébré la pose d’une passe décisive pour Jean Beausejour en grimpant une clôture métallique qui le séparait des fans itinérants.

En retournant sur le terrain, le milieu de terrain, qui s’était récemment marié, n’a pas réalisé au départ qu’il avait laissé sa bague, toujours attachée à son doigt, attachée à la clôture.

Pour aggraver les choses, il a ensuite été réservé pour ses célébrations, avant de s’effondrer sur le sol après avoir réalisé que sa main se sentait soudainement beaucoup plus légère.

Joel

Le problème avec les stades où les supporters sont éloignés du terrain est que les joueurs doivent souvent faire un trek pour célébrer un but avec leurs supporters.

Mais cela n’a pas découragé l’attaquant de Coritiba, Joel, qui a rapidement sauté par-dessus les panneaux publicitaires pour célébrer un but en retard contre Sao Paulo.

Quelqu’un aurait probablement dû lui dire qu’il y avait un trou dans le sol couvert de drapeaux.

Stuart McCall

Oui, vous avez vu ce clip de nombreuses fois; et non, ce n’est pas une célébration d’objectif, mais cette vidéo ne sera jamais de tout genre merveilleuse.

Sergio Ramos

Ramos n’avait peut-être pas autant bu que McCall, mais jeter la Copa del Rey sous le bus n’était probablement pas une bonne chose.

Le défenseur a ensuite tweeté: “Ce qui s’est passé avec la coupe était un malentendu, elle n’est pas tombée … elle a sauté quand nous sommes arrivés à Cibeles [the square in Madrid] quand il a vu tant de Madridistas… Hehehehe… tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça va… J’espère que vous avez une bonne journée. »

