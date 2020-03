Neuf des meilleurs joueurs à ne jamais gagner de cap: Arteta, Di Canio, Bruce

Lectures rapides

Les anciens héros d’Arsenal, de Manchester United et de Chelsea sont parmi les meilleurs joueurs à ne jamais avoir remporté de cap international pour leur pays.

Représenter votre pays est censé être le summum du jeu, une récompense pour des années de travail acharné qui ont vu les joueurs atteindre le sommet.

Mais pour certains joueurs, ce moment ne vient jamais – même pour ceux qui ont remporté la Coupe d’Europe.

Mikel Arteta

Cela en dit long sur la façon dont Arteta est considéré comme ayant été immédiatement ajouté au personnel d’entraîneurs de Pep Guardiola à la retraite et choisi avant des candidats beaucoup plus expérimentés pour devenir directeur d’Arsenal en 2019.

Cela en dit long sur le nombre de milieux de terrain ridiculement talentueux que l’Espagne avait à sa disposition dans lesquels Arteta n’a jamais été regardé.

Paolo Di Canio

Il y avait probablement deux choses qui n’ont pas aidé les perspectives de Di Canio en Italie: A) la richesse des talents offensifs disponibles à l’époque; B) le, euh, tu sais … être un peu un truc de b * stard fou.

Pourtant, vous ne pouvez pas douter du talent considérable de l’attaquant.

LIRE: Une célébration de Paolo Di Canio et de son deuxième meilleur but à West Ham

Steve Bruce

Plus de 400 apparitions pour Manchester United. Trois titres de champion. Trois coupes FA. Coupe des vainqueurs d’une coupe. Une Super Coupe d’Europe. Trois romans. Une apparition pour l’Angleterre B. Zéro casquettes pour l’Angleterre.

Mais ces trois romans…

Pour #WorldBookDay demain, je m’habillerai en Steve Barnes, le héros du Striker acclamé par la critique de Steve Bruce! romans de la fin des années 90. pic.twitter.com/ACdKB5L0V8

– Tom Noble (@_Noble) 28 février 2018

John McGovern

Le football écossais était certainement beaucoup plus fort dans les années 70 et 80, mais il semble inconcevable qu’un joueur qui a dirigé Nottingham Forest vers des victoires consécutives en Coupe d’Europe n’ait pas comparu pour son pays.

C’est tout l’inconnu que McGovern, qui a grandi à Hartlepool après s’être éloigné de Montrose à l’âge de sept ans, a été intronisé au Temple de la renommée du football écossais en 2018.

Carlo Cudicini

L’un des excellents gardiens italiens qui ont eu la malchance de devoir rivaliser avec Gianluigi Buffon au niveau international.

Cudicini était considéré comme l’un des meilleurs stoppers de la Premier League lors de son passage en tant que n ° 1 de Chelsea au début des années 2000, mais il n’a obtenu qu’une commande solitaire – c’est autant de fois que Joe Lewis a été appelé dans l’équipe d’Angleterre .

LIRE: Les sept excellents gardiens qui ne pouvaient tout simplement pas déplacer Gianluigi Buffon

Stefan Klos

Comme l’Italie, l’Allemagne est également réputée pour la richesse de son talent de gardien de but, et le malheur de Klos en est un excellent exemple.

Après avoir passé huit ans au Borussia Dortmund et aux Rangers, Klos a remporté 13 trophées majeurs, dont la Ligue des champions de 1997, mais il a dû se contenter de deux sélections des moins de 23 ans en raison de la présence d’Oliver Kahn et d’Andreas Kopke.

LIRE: Comment Paul Lambert a inspiré Dortmund pour vaincre la Juve de Zizou en Europe

Steed Malbranque

Malbranque est devenu un grand favori de la Premier League lors des séjours avec Fulham, Tottenham et Sunderland – même Tony Blair l’aimait.

Le milieu de terrain a obtenu deux commandes de l’équipe de France à huit ans d’intervalle, mais n’a pas réussi à se rendre sur le terrain, tout en explorant la possibilité de représenter la Belgique.

LIRE: Une ode à Steed Malbranque – le footballeur préféré de Tony Blair

Mario de Castro

Peut-être le plus grand footballeur dont vous n’avez jamais entendu parler. De Castro a joué au football professionnel pendant seulement cinq ans, marquant 195 buts en 100 apparitions pour l’Atletico Mineiro.

L’attaquant a été appelé une fois dans l’équipe brésilienne, mais a rejeté l’opportunité, car il aurait été le remplaçant de Carafho Leite de Botafogo.

De Castro a pris sa retraite en 1931 à l’âge de 26 ans après avoir remporté le Campeonato Mineiro. Son but de quatre buts en deuxième mi-temps contre Villa Nova a complété un superbe retour de 3-0, mais un fan de l’opposition a été tué après avoir été abattu par un directeur de l’Atletico, provoquant la retraite de l’attaquant.

Dario Hubner

Le père de Hubner était allemand, mais l’attaquant a toujours voulu représenter l’Italie, étant né et ayant grandi dans le pays.

Bien qu’il ait marqué plus de 250 buts en championnat, des questions sur son rythme de travail et son attitude, ainsi que sur la concurrence d’Alessandro Del Piero, Francesco Totti et Christian Vieri, l’ont empêché de jouer pour l’Azzurri.

Le record de Hubner en tant que joueur le plus âgé à terminer en tant que meilleur buteur de Serie A n’a été battu qu’en 2015.

Plus de Planet Football

11 joueurs que vous ne saviez probablement pas jouaient au football hors ligue

12 légendes qui se sont déplacées en Angleterre trop tard: Schweinsteiger, Gullit, Larsson

Revisiter les 50 adolescents les plus excitants de World Soccer en 2007

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de Premier League pour chaque nationalité?