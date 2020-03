Neuf joueurs de Manchester United affrontent la hache lors du dégagement estival

Manchester United devrait poursuivre son élimination des joueurs cet été alors qu’Ole Gunnar Solskjaer poursuit sa reconstruction.

La personne du peuple pense que jusqu’à neuf étoiles pourraient faire face à la hache pour laisser la place à des étoiles plus jeunes.

Tout d’abord, la rumeur veut que Jesse Lingard et Andreas Pereira se dirigent vers la porte de sortie après une saison décevante qui a vu la paire se voir offrir toutes les chances de surmonter sa mauvaise forme. Lingard a joué 35 fois pour les Reds cette saison, marquant deux fois, et Pereira a joué 37 fois, marquant également deux fois. Une grande partie de la base de fans a perdu confiance dans la paire et The Sun rapporte que le manager Ole Gunnar Solskjaer “pourrait être prêt à écouter les offres du duo alors qu’il formule ses plans pour l’avenir.”

Il pourrait également y avoir un dégagement au centre arrière, Phil Jones, Chris Smalling et Marcos Rojo semblant tous excédentaires. Smalling et Rojo ont été prêtés cette saison et ne semblent pas figurer dans les plans de Solskjaer. Jones n’a même pas fait le banc en sept matchs consécutifs après une performance désastreuse contre Sheffield United qui l’a vu remplacé à la mi-temps.

Même si les trois sont vendus ou autorisés à partir, United aura toujours beaucoup d’options au cœur de la défense, avec Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Axel Tuanzebe et maintenant même Luke Shaw, qui a impressionné dans le rôle lorsque United en a employé trois de retour cette saison.

Un autre défenseur qui pourrait quitter le club cet été est Timothy Fosu-Mensah. Le joueur de 22 ans a eu du mal à réaliser son potentiel précoce, ayant subi un certain nombre de blessures et n’ayant pas été impressionné par les périodes de prêt à Fulham et Crystal Palace au cours des dernières saisons. Avec trois excellentes et plus jeunes options à l’arrière du club à Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot et Brandon Williams, il se pourrait bien que United permette au Néerlandais de partir en juin plutôt que de déclencher l’option d’extension d’un an disponible.

Cameron Borthwick-Jackson est un autre arrière complet qui n’a pas réussi à atteindre le potentiel initial qu’il avait montré lorsque Louis Van Gaal l’a placé dans la première équipe pendant 14 matchs en 2015/16. Ayant eu du mal à percer dans le premier XI de Tranmere Rovers de la ligue un dans la première partie de cette saison, le joueur de 23 ans a été expédié à la tenue de la ligue deux Oldham Athletic, où il a pu conserver un point de départ régulier avant la saison a été reportée. Son contrat avec United expire également en juin et il est presque certain qu’il sera autorisé à quitter le club à ce moment-là.

Le gardien de but Kieran O’Hara est un autre joueur dont le contrat expire en juin et United devrait permettre à l’Irlandais de quitter le club. Actuellement prêté à Burton Albion, le joueur de 23 ans vient d’être banni pour six matchs pour avoir mordu un adversaire, ce qui est sûrement le dernier clou dans le cercueil de sa carrière United. Les Red Devils ayant signé Nathan Bishop, le gardien de Southend United, en janvier et le jeune Dean Henderson tête et épaules au-dessus de lui, nous nous attendons à voir O’Hara sortir cet été.

Enfin et surtout, United tentera presque certainement de décharger l’attaquant Alexis Sanchez à la fin de la saison. Le Chilien n’a jamais pu recréer la forme qui a fait de lui une star à Barcelone et à Arsenal depuis son déménagement en 2018 des Emirats et un transfert de prêt à l’Inter Milan cette saison n’a pas réussi à ressusciter sa carrière de batteur. Il sera difficile de trouver des clubs prêts à retirer les mains de United, âgé de 31 ans, mais le club peut choisir de racheter son contrat et de le laisser effectuer un transfert gratuit plutôt que de risquer de perturber le vestiaire qui pourrait être causée par le retour du joueur impopulaire.

