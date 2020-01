Neville choisit une statistique «impardonnable» après la perte de Man Utd

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 8:34

Gary Neville ne pense pas que l’équipe de Manchester United reflète sa masse salariale après avoir prétendu qu’elle avait la deuxième masse salariale la plus élevée au monde.

Un début de tête de Virgil Van Dijk a été suivi du but d’échappée de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu. Liverpool a battu Man Utd 2-0 dimanche, mais le retard de la deuxième grève n’a pas rendu justice à la domination des hommes de Jurgen Klopp dans le jeu.

Et Neville, parlant après avoir regardé Perte de Man Utd, a critiqué la gestion par le conseil de la masse salariale du club.

“Je ne peux pas croire l’investissement qui a été investi dans l’équipe au cours des cinq, six, sept dernières années et vous vous retrouvez avec cela sur le terrain”, a déclaré Neville sur le podcast Gary Neville.

«J’ai vu une statistique il y a deux semaines selon laquelle United a la deuxième masse salariale la plus élevée au monde. Et c’est l’équipe qu’ils ont. C’est impardonnable. Ça l’est vraiment.

“Je ne peux pas changer la propriété de Manchester United, personne ne peut. Mais j’ai du mal à comprendre pourquoi la propriété a persisté à faire confiance à cette équipe de direction pour superviser la construction d’une équipe gagnante du titre de Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson, car si vous ne perdez pas votre emploi pour superviser essentiellement cet investissement, ce salaire Bill, et mettre cette équipe sur le terrain, alors je dois dire que quelque chose ne va vraiment pas.

«Il y a un vrai talent dans cette équipe de direction, ils peuvent générer des revenus, ils peuvent faire des choses avec le club de football qui peuvent aider à être justes, mais en termes de ce que le club devait faire depuis un certain nombre d’années maintenant, c’est le meilleur dans les clubs de football de classe dans ce club et ils ne le font pas. Ils ne le font pas et c’est un gâchis.

«Ils doivent faire le tri et rapidement. La chose qui devrait choquer les propriétaires plus que tout, ils devraient voir cet objectif de dernière minute – ils devraient le faire jouer tous les jours dans leur bureau en Amérique – les fans du Liverpool Football Club chantant nous ne serons pas émus. “