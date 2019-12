Neville claque Raiola alors qu'un expert décrit le futur idéal de Man Utd et Pogba

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 11:24

Un expert franc-parler, Gary Neville, a déchiré l'agent Mino Raiola de Paul Pogba, déclarant qu'il ne «croyait pas un mot qui sort de la bouche de cet homme».

Une véritable guerre des mots a commencé entre le Homme Utd la légende et le super agent, Raiola ayant récemment vérifié l'ex-arrière droit alors qu'il parlait de l'avenir de son client.

Concernant les liens avec le Real Madrid, Raiola a déclaré Pogba (via le métro): "Il y avait un intérêt du Real Madrid mais ils ne l'ont pas laissé partir et je suis désolé, parce que je pense que Paul étant français puis Zidane est un facteur important dans l'histoire du football français.

"Paul n'est pas le gars dont j'entends parler Neville et tous les ex-joueurs frustrés qui disent: «Il devrait avoir honte de ceci, honte de cela.

«Honte de quoi? Il travaille tous les jours et fait de son mieux. Il ne se plaint pas qu'il n'y a pas de Ligue des champions. «Est-il parfait? Personne n'est. Est-il également responsable de l'échec? Il le ressent. Si vous faites partie d'une équipe, vous êtes responsable de l'échec. »

Après le retour de Pogba à l’action lors de la défaite 2-0 contre Watford, un passionné de Neville a riposté dans son rôle de spécialiste de Sky Sports, déclarant: «C'est bien. Ce sont de bonnes nouvelles.

«En fin de compte, j'ai hâte qu'il soit au club pour les deux ou trois prochaines années.

«S'il l'est, je serai ravi car un Paul Pogba volant, en forme, motivé et engagé est un atout majeur pour Manchester United.

«Mais je ne crois pas un mot de son agent. Je ne crois pas un mot qui sort de la bouche de cet homme. "

Alors que les performances de Pogba ont parfois manqué de cohérence dans une chemise Utd, il ne fait aucun doute sur la qualité qu'il possède lorsqu'il est en forme.

Perdre le Français serait un coup dur pour Ole Gunnar Solskjaer et les Red Devils, un scénario que Neville estime que Utd doit éviter à tout prix.

"La seule chose que je dirais, c'est que Paul Pogba est extrêmement ambitieux", a déclaré Neville.

«Je pense qu'il veut gagner des trophées, je pense qu'il considère que ce sont les années les plus marquantes de sa carrière et il veut jouer dans un club qui peut réellement défier.

"Manchester United en tant que club de football doit agir rapidement sur le marché des transferts pour obtenir la bonne qualité de joueurs, non seulement garder Paul Pogba, parce que c'est au-dessus et au-delà d'eux, mais ils doivent le faire de toute façon."

"Ce n'est pas un bon coup d'oeil quand votre meilleur joueur dit qu'il veut partir parce que son équipe n'est pas assez bonne.

"Ce que je veux, c'est que le meilleur joueur du club dise:" Je vais réussir ce club, je vais réussir cette équipe. "

«C'est peut-être mon allégeance à Manchester United qui me fait voir ça, mais c'est mon club et je veux que mes joueurs de mon club pensent comme ça.

«En fin de compte, je pense que Manchester United a un travail à faire qui consiste à faire entrer rapidement de meilleurs joueurs dans le club, qui sont des joueurs expérimentés qui peuvent aider ces jeunes gars qui ont du talent, mais aussi en retour ils veulent ce joueur de Paul Pogba. "

La politique de transfert de Man Utd au cours des dernières années a été critiquée pour ne pas avoir apporté le bon profil de joueur.

Des stars vieillissantes comme Falcao et Bastian Schweinsteiger ont enduré des moments difficiles à Old Trafford, des erreurs que Neville souhaite que son ancien club évite à l'avenir.

«Ils ont de jeunes joueurs qui ont besoin d’expérience. Je ne parle pas des 35 ans. Mon point est que Manchester United a besoin d'une colonne vertébrale d'une équipe qui a plus d'expérience qu'elle n'en a actuellement "

“ Ils ont besoin de joueurs qui sont probablement âgés de 26 à 29 ans, qui sont de la bonne qualité, qui sont dans la deuxième phase de leur carrière, qui ont vécu les plus jeunes et qui peuvent aider des gens comme (Mason) Greenwood, (Marcus ) Rashford, (Scott) McTominay et (Aaron) Wan-Bisakka à l'arrière droit.

«Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe qui ont du potentiel mais ils ont besoin de qualité à leurs côtés et d'un peu de maturité. Ils ont besoin d'une expérience à court terme dans cette équipe.

«Je ne veux pas qu'ils amènent Falcao ou Schweinsteiger à la fin de leur carrière qui viennent pour un chant de cygne, je veux qu'ils amènent des joueurs qui sont au sommet de leur art qui ont leurs meilleures années devant eux mais qui n'ont plus 21 ou 22 ans, peut-être 24, 25, 26. "

Pendant ce temps, un supremo de RB Leipzig a révélé qu'il y avait plus d'intérêt pour la cible de Man Utd Erling Haaland que ce qui a été documenté.