Neville dans un nez bizarre à propos d’un trait spécifique qui distingue l’étoile de Man Utd

Gary Neville a rendu un verdict intrigant sur l’un de ses traits préférés à propos de Brandon Williams, à la suite de la performance impressionnante du latéral arrière de Manchester United contre les Wolves mercredi.

Williams a été solide à l’arrière alors qu’il a aidé les Red Devils à garder la feuille blanche à Old Trafford et progression vers le quatrième tour de la FA Cup.

La dernière sortie de Williams était son 15e de la campagne après avoir reçu ses débuts par le patron Ole Gunnar Solskjaer lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Rochdale en septembre.

L’augmentation de 19 ans aurait conduit Solskjaer à abandonner les plans pour signer un nouveau latéral gauche en janvier, avec Ben Chilwell de Leicester qui aurait été sur le radar de United.

Écrire sur Twitter, l’ancien arrière droit uni Neville a donné sa dernière évaluation de Williams avec une étrange analogie de louanges.

Il a écrit: «J’aime Brandon Williams. Ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est qu’il a ce regard dans l’œil de quelqu’un qui mangerait le nez de son adversaire pour gagner le match.

«Continuez, gamin! Oh, il peut aussi jouer au football, ce qui est toujours un bonus. »

Parlant après le match, Solskjaer a admis que la décision d’envoyer Marcus Rashford sur “retourné”.

Rashford a remplacé Daniel James après 64 minutes alors que United a poursuivi le but d’ouverture, mais il est tombé à la suite d’un défi avec Matt Doherty et a été retiré pour Jesse Lingard 14 minutes plus tard.

Interrogé sur le remplacement de Rashford, Solskjaer a déclaré: «Oui, cela s’est retourné contre lui. Vous [have] dois les prendre de temps en temps.

“Il sera testé dans les prochains jours – nous devons voir dimanche.” Il ne pouvait pas courir. Il a lutté un peu avec son dos et a reçu un autre coup. Cela n’a pas aidé. “

United affrontera Watford ou Tranmere au quatrième tour, la reprise entre les deux équipes ayant été reportée mardi après que Storm Brendan ait apporté de fortes pluies à Merseyside.

Le report signifie que Watford est confronté à la perspective de jouer quatre matchs en neuf jours, bien que le patron Nigel Pearson ait admis après le match nul 3-3 à Vicarage Road plus tôt ce mois-ci que la FA Cup n’est pas la priorité de son équipe.

