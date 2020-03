Neville et Keane fixent les objectifs de Man Utd avant le derby

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 4:20

Manchester United Les légendes Roy Keane et Gary Neville ont fixé des objectifs pour leur ancienne équipe avant un derby crucial de Manchester dimanche.

Les Red Devils sont encore plus sous pression après Chelsea a battu Everon 4-0 à Stamford Bridge plus tôt dans la journée.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a déjà eu raison de ses rivaux de Manchester deux fois cette saison, et Keane affirme qu’ils doivent gagner à nouveau s’ils veulent rester dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

Il a déclaré à Sky Sports: «Sans aucun doute, c’est un jeu plus important pour United. Ce fut une mauvaise performance au second semestre la semaine dernière contre Everton.

“Les matchs nuls ne sont pas bons pour United maintenant, ils doivent gagner des matchs comme celui-ci.”

City ayant l’air bien placé pour terminer deuxième, Neville convient avec son ex-coéquipier que le match est plus important pour la moitié rouge de Manchester.

Il explique: «Je pense que oui. Ils sont un peu plus cohérents et il y a un peu de bon feeling. Cela leur a donné plus d’arrogance.

«C’est un test différent pour eux aujourd’hui. Quand United a eu la chance de se rapprocher de cette quatrième place, il vacille.

«United a une chance énorme. S’ils peuvent obtenir trois ou quatre points de ces deux matches contre City et Tottenham, ils auront une belle série de matches par la suite. »

