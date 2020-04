Neville explique pourquoi Cristiano Ronaldo a quitté Man Utd pour le Real Madrid

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 6:33

Gary Neville dit que le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United vers le Real Madrid a été en partie alimenté par le mauvais temps britannique.

Manchester est connu pour son climat pluvieux et son contraste direct avec l’Espagne ensoleillée où Ronaldo s’est dirigé en 2009 en rejoignant Madrid pour un record du monde de 80 millions de livres sterling.

La légende d’Old Trafford, Neville, a déclaré Ronaldo avait laissé entendre qu’il était possible de passer au Bernabeu après la victoire de Chelsea en Ligue des champions contre 2008.

Et avec le cœur de la star portugaise le ramenant vers le continent, Neville admet qu’il n’a pas vraiment essayé de changer d’avis de Ronaldo.

Neville a déclaré à Sky Sports: «Je pense que parce qu’il a fait l’interview après la finale de 2008 où il a en quelque sorte fait allusion au fait qu’il allait, c’était presque comme si vous aviez un avertissement avancé.

«Alors tu étais presque prêt pour ça, tu savais qu’il partait l’année suivante. C’était à venir, il était évident qu’un jour il voudrait aller à Madrid et en Liga. »

Ronaldo a depuis été lié à un retour à Man Utd alors que les problèmes financiers continuent de dominer dans le jeu italien et Neville a poursuivi son départ: «Je n’ai pas parlé à Cristiano, par exemple, de son séjour au club plus longtemps. Je pense que je lui ai peut-être dit pendant l’année où il était peut-être… la météo a été un gros problème pour Cristiano.

«Je pense qu’il voulait aussi évidemment vivre en Espagne et faire de la Liga. Mais le temps était un gros problème pour lui et j’avais l’impression qu’il avait presque parcouru son chemin, il avait fait le voyage. Et je ne pensais pas que tout ce que j’allais dire allait le faire sortir de là. “

Neville estime qu’avec les meilleurs chiens United en Europe après la levée de la Ligue des champions, il y avait peu de raisons pour que quiconque veuille y aller.

«Je pense qu’en général avec les joueurs qui partaient, il y en avait très peu qui partaient pour monter. Maintenant, Cristiano, vous pourriez dire que se rendre au Real Madrid et remporter quatre ou cinq Coupes d’Europe est une étape pour lui où il voulait se mettre au défi », a déclaré l’ancien arrière droit des États-Unis et de l’Angleterre.

«Les joueurs qui partaient étaient principalement parce qu’ils étaient arrivés au bout du chemin pour une raison ou une autre, soit leurs contrats étaient épuisés, soit leur âge devenait trop élevé, soit le manager avait eu un mot avec eux en disant qu’ils ne vais plus trop jouer au football.

«La plupart des joueurs qui ont quitté Man United auraient voulu rester. Soyons clairs, 99% des joueurs qui ont quitté Man United pendant mon séjour là-bas seraient restés si le manager avait dit que vous restiez. Il n’y a qu’un ou deux pour cent qui sont partis contre la volonté du club. »

Ronaldo a depuis battu des records à gogo depuis qu’il a quitté Old Trafford, marquant le plus de buts dans l’histoire de la Ligue des champions avec 128.

Il a marqué 311 buts en 292 apparitions pour Real Madrid entre 2009 et 2018 avant passer à la Juventus où il a marqué 42 buts sur 53.