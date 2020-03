Neville: “Inconcevable que le football revienne pendant trois à quatre mois”

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 15h51

Légende de Manchester United Gary Neville affirme que les fans de football “inconcevables” pourront regarder l’action de la Premier League anglaise avant juillet ou août.

Le football a été suspendu jusqu’au 30 avril au moins coronavirus pandémie, les organisateurs se sont engagés à reporter la saison indéfiniment pour assurer son achèvement.

FEATURE: Pourquoi je suis tombé amoureux du football: Autocollants et solitude

Mais avec le gouvernement imposant un verrouillage, Neville a déclaré à . qu’il faudra un certain temps avant que les fans aient la possibilité de revoir leurs équipes.

“Je pense qu’en ce moment, il est inconcevable que le football revienne pendant les trois à quatre prochains mois en raison du fait que nous venons juste d’être mis essentiellement sur un … lock-out”, a déclaré Neville à Becky Anderson de ..

«Le football ne reviendra pas car toutes les ressources nécessaires au fonctionnement d’un stade de football, qui nécessitent la police et les services d’ambulance, ne seront pas disponibles dans les prochains mois.

“Ils seront évidemment dans les hôpitaux et dans les maisons de soins pour soigner les malades et les personnes qui en ont le plus besoin.”