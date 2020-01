Neville: James devrait être «troisième ou quatrième» en ligne à Man Utd

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 12:28

Gary Neville a suggéré que l’ailier Daniel James serait “troisième ou quatrième” dans sa position si Manchester United avait une plus grande équipe.

L’international gallois a marqué trois buts et fourni six passes décisives en 22 matches de Premier League ce trimestre pour les Red Devils.

Man Utd a signé James en été pour 15 millions de livres sterling de Swansea City, alors qu’ils ont également fait venir Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire.

Cependant, James n’a pas réussi à fournir un but ou une assistance lors de ses six derniers matches pour United et Neville pense que les Red Devils doivent apporter plus de compétition pour pousser James.

“Daniel James est plus un travail en cours,” Neville a dit à Sky Sports avant Man Utd s’incline 2-0 contre Liverpool dimanche.

«Il a montré un aperçu de ce qu’il peut être. Je le vois comme l’un des trois ou quatre grands joueurs de United sur une saison. »

Neville a ajouté: “Je pense que lorsque vous regardez Sterling, Mahrez et Bernardo Silva, ils sont à un niveau bien plus élevé que Daniel James.

“Il doit y avoir un élément de retenue un peu, mais dans une équipe de 22 hommes, vous voudriez que James soit le troisième ou le quatrième homme large.”