Gary Neville a souligné que le football ne reviendrait pas pendant des mois sans l’énorme impact économique du coronavirus.

Le Royaume-Uni est verrouillé jusqu’au 7 mai au moins, mais la Premier League travaille sur son «Project Restart» pour terminer la saison 2019-20, tandis que le conseil de la Ligue anglaise de football et ses clubs organisent également régulièrement des réunions.

Neville a déclaré à Sky Sports News: «Nous entendons des choses différentes chaque jour, mais je pense que s’il s’agissait d’une décision non économique, il n’y aurait pas de football pendant des mois. Ce que nous voyons maintenant, c’est que les gens évaluent le risque. Quel est le risque que nous sommes prêts à prendre pour ramener le football?

«Si les gens veulent vraiment mettre la santé au premier plan, nous ne parlerions pas du retour du football à ce moment, mais les joueurs eux-mêmes voudront aller jouer.

“Les joueurs des niveaux inférieurs voudront aller jouer parce qu’ils reconnaîtront que l’alternative est mauvaise – 1 400 joueurs ont perdu leur contrat en trois mois, ils auront donc besoin du football pour reprendre afin que leurs moyens de subsistance puissent continuer.”

L’ancien coéquipier de Neville à Manchester United, Rio Ferdinand, a également déclaré que le monde du football devait respecter toute décision du gouvernement concernant le redémarrage du match professionnel au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’ancien défenseur anglais Ferdinand, qui travaille comme expert de BT Sport, a déclaré à Good Morning Britain: «Nous devons suivre ce que dit le gouvernement. Quelle que soit la façon dont ils le voient et s’ils prennent une décision, nous devons respecter cela.

“Tout comme la période d’isolement et de verrouillage, nous avons été très respectueux de cela, avons écouté les directives et sommes restés avec cela et je pense que le monde du football doit être le même.

"A la minute où un joueur, un membre du personnel ira en soins intensifs, que vont-ils faire?"

“(Nous devons être) régis par les pouvoirs en place, qui prennent une décision basée sur la santé de la nation et des joueurs également.”

La situation en Europe continentale est pour le moins mitigée. La Bundesliga allemande se prépare à reprendre ses activités le mois prochain, sous réserve de l’approbation des autorités, tandis que la formation individuelle a été approuvée pour reprendre en Espagne à partir du 4 mai et la formation de groupe a reçu le feu vert en Italie à partir du 18 mai.

Les ligues française et néerlandaise ont été obligées de mettre fin à leurs fonctions malgré les directives du gouvernement national de ces pays.

Oliver Dowden, le secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports (DCMS) a déclaré au Parlement plus tôt cette semaine qu’il était en discussion pour que la Premier League “soit opérationnelle le plus tôt possible afin de soutenir toute la communauté du football”. .

Il a ajouté que toute reprise était subordonnée à des conseils de santé publique.

Le DCMS dirigera des réunions entre les responsables médicaux des instances dirigeantes du sport et les représentants de Public Health England chaque semaine, à partir de cette semaine.

L’agence de presse de l’Autorité palestinienne comprend que le conseiller médical de la Premier League, Mark Gillett, et la chef de la médecine de la Football Association, Charlotte Cowie, sont impliqués dans les discussions, qui représentent un «accélération du rythme» dans les discussions sur la façon dont le sport de haut niveau peut redémarrer.

Dale Vince, le président de la Ligue deux, Forest Green, a déclaré à l’agence de presse de l’Autorité palestinienne que le 6 juin était la première date de reprise envisagée.

