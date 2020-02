Neville utilise Liverpool comme entreprise de transfert pour battre Man Utd

Date de publication: dimanche 2 février 2020 5:16

Manchester United Légende Gary Neville a utilisé le succès de Liverpool sur le marché des transferts pour critiquer son ancien club après Match nul 0-0 de United contre les Wolves à Old Trafford.

Neville a admis que Ole Gunnar Solskjaer serait satisfait de “certains éléments” de la performance, mais n’a pas tardé à comparer l’activité de transfert des Red Devils à Liverpool et à Manchester City.

United a signé Bruno Fernandes dans la fenêtre de transfert de janvier, ainsi que Odion Ighalo – une décision Neville avait déjà interrogé.

“Il y aura certains aspects de la performance dont il (Solskjaer) sera satisfait, comme leur capacité à contrôler le compteur”, a déclaré Neville à Sky Sports.

«Je pense que cela revient au risque. Le risque aurait pu apporter plus de récompense mais potentiellement un objectif des Wolves. En fin de compte, il s’agit de qualité.

«Vous regardez ce front trois dans la première moitié, Anthony Martial, Daniel James et Juan Mata, qui est bien en dessous du niveau des équipes de première classe en Europe et dans cette ligue.

“Vous regardez Liverpool et Man City et d’autres à travers l’Europe, ils ont dépensé de l’argent et ils n’ont pas de trois premiers comme ça.

«Le plan de match de Manchester United (contre les Wolves) était bon. Le problème était que la qualité au sommet du terrain n’était pas là où elle aurait dû être. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi United avait un problème de qualité malgré les lourdes dépenses en argent dans les fenêtres récentes, Neville a souligné l’activité que Liverpool avait faite et a ajouté: «Le recrutement n’a pas été assez bon.

«Vous pouvez retourner voir (Radamel) Falcao et (Angel) Di Maria et les autres joueurs qu’ils ont signés. Les joueurs qu’ils ont recrutés dans les zones avant au cours des six ou sept dernières années n’ont pas illuminé cette ligue.

«Vous avez vu à la fin du match, ils ont fait venir Jesse Lingard et Diogo Dalot et cela vous indique exactement où ils en sont.

«Ils ont dépensé une fortune. C’est la deuxième masse salariale la plus élevée d’Europe. Vous devez y jeter judicieusement de l’argent. Je ne sais pas trop qui est en charge du recrutement au cours des sept dernières années.

«Qui est dans les coulisses pour repérer les joueurs? Faire venir Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez.

«Vous regardez Liverpool avec Mohamed Salah et Sadio Mane qui étaient connus, Roberto Firmino moins. Ces joueurs étaient disponibles et d’autres équipes ont pris ces joueurs. »