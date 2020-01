Newcastle a battu Chelsea 1-0 au dernier moment | Premier League | Premier League

Chelsea quittait Saint James Park avec un point en poche lorsque Isaac Hayden, à la dernière minute du temps additionnel, a inscrit le but de la victoire de Newcastle United (1-0). Les ‘Blues’ sont repartis les mains vides de leur visite sur le terrain de Newcastle et, bien qu’ils conservent leur quatrième place en Premier League, ils peuvent être menacés par Manchester United, qui rend visite au leader dimanche à Liverpool.

Le 0-0 n’a pas cassé dans les quatre-vingt-dix minutes, avec peu de chances claires pour les deux côtés. Frank Lampard parie toujours sur le plus jeune et a amassé un onze initial avec des joueurs comme Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi et Reece James.

Newcastle a aligné une défense de cinq et a subi l’assaut de Chelsea, qui avait l’une des chances de but les plus claires dans les bottes de Willian en seconde période. Malgré le pauvre bagage offensif de Newcastle, qui n’a tiré au but qu’à la 60e minute de rencontre, les ‘Magpies’ semblaient valoir le coup.

Tammy Abraham, au cours des dix dernières minutes, a pu mettre fin à la sécheresse sur le tableau d’affichage, mais, après avoir marchandé le gardien de but, il s’est retrouvé sans angle et a jeté le ballon sur le côté du filet. Le tableau de bord n’a pas bougé et lorsque Chelsea en a eu assez de frapper la zone de Newcastle, Hayden, presque à temps, a profité d’une passe décisive d’Allan Saint-Maximin pour faire le premier après un mauvais corner défendu par Chelsea.

Les ‘Blues’, après 23 jours, sont quatrièmes, avec cinq points d’avance sur Manchester United, qui a un match de moins. Newcastle compte 29 unités et sept au-dessus de la zone de relégation.