Newcastle a battu Rochdale et évolué en FA Cup »Football Press

Mardi 14 janvier 2020

Les «pies» n’ont eu aucune pitié dans la FA Cup «Replay» dans le match contre Rochdale de la troisième division anglaise et lui ont donné une victoire 4-1 avec laquelle il s’est qualifié pour le prochain tour du tournoi anglais. Ceux menés par Steve Bruce sont sortis avec tout pour garder la victoire.

Ce 14 janvier, Newcastle United a battu Rochdale 4-1 lors de la «Replay» pour le troisième duel de la FA Cup disputé à St. James Park. Les «pies» ont montré toute leur puissance en première mi-temps pour amener le classement au tour suivant du plus ancien tournoi du monde.

Dans une première mi-temps impeccable, la distribution de la Premier League a dépassé son rival et en 10 minutes, ils ont eu une rafale de buts. À 17 minutes, il a ouvert le compte avec le propre but d’Eoghan O’Connell, à 20 minutes. Matthew Longstaff a augmenté le chiffre et à 26 minutes, le joyau du Paraguay, Miguel Almirón, a mis le 3-0 avec lequel ils sont partis à la mi-temps.

En seconde période, Newcastle a nettement réduit l’intensité en raison du grand avantage qu’il a pris dans la première étape avec un Rochdale qui n’a pas réussi à s’installer sur le terrain et avec peu d’idées offensives qui ont donné l’impression que le match était liquidé.

À la fin du match, dans le 82 ′, le Joelinton brésilien semblait mettre le 4-0 qui semblait définitif, mais l’équipe de la troisième division anglaise a marqué un rabais à 86 ′ grâce à la défense Jordan Williams, ce qui signifiait la fin de la classement

Avec cela, ceux dirigés par Steve Bruce se sont qualifiés pour le quatrième tour du tournoi le plus ancien du monde et doivent attendre leur prochain adversaire dans un match nul.

