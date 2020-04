Newcastle a offert la chance de signer 100 000 £ par semaine, triple vainqueur de la Ligue des champions – HITC

Newcastle United a eu la possibilité de garder Pedro Rodriguez en Premier League à l’expiration de son contrat avec Chelsea.

Newcastle United s’est vu offrir la chance de signer Pedro Rodriguez à l’expiration de son contrat à Chelsea cet été, selon The Chronicle.

Si Mike Ashley était toujours assis au sommet de sa tour d’ivoire, tirant les ficelles par le haut, l’opportunité d’amener un triple vainqueur de la Ligue des champions à St James ’Park aurait sûrement été manquée.

Après tout, la préférence d’Ashley pour signer des jeunes abordables avec une valeur de revente potentielle était bien documentée – et méprisait en grande partie mes sections de la base de fans de Newcastle.

Pedro, le champion du monde 2010 qui aura 33 ans en juin, est à peu près l’antithèse de la signature typique d’Ashley.

Heureusement pour les fans de Newcastle, cependant, le propriétaire de Magpies, très décrié, fait ses valises avec son règne de terreur prêt à prendre fin.

Le milliardaire saoudien Mohammed Bin Salman prendra la place d’Ashley et, avec une fortune personnelle de plus de 2 milliards de livres sterling, promet de faire des géants du Nord-Est l’un des clubs les plus riches du football européen.

Pas étonnant que les représentants de Pedro aient été en contact.

L’international espagnol de 100 000 £ par semaine devrait devenir agent libre plus tard cette année, mais il a encore beaucoup à offrir.

«Il peut être l’un de nos joueurs les plus importants jusqu’à la fin de la saison. C’est un joueur contagieux », a déclaré le patron de Chelsea, Frank Lampard, à Goal récemment après que Pedro ait reculé les années pour jouer un rôle de premier plan dans une victoire 2-0 en FA Cup contre Chelsea.

La star de Barcelone a encore connu un rythme impressionnant alors que personne dans l’équipe actuelle de Newcastle ne peut égaler ses compétences de finition d’origine naturelle. Une mentalité gagnante d’acier, quant à elle, signifie que Pedro devrait avoir un grand impact sur et en dehors du terrain sur Tyneside.

