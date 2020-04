Newcastle attendra avant d’embaucher un grand nom – Rapport – HITC

Certains grands noms seraient sur le point de devenir le patron de Newcastle United.

Les fans de Newcastle United devront peut-être accepter la probabilité que Steve Bruce soit en charge un peu plus longtemps.

Mike Ashley serait sur le point de finaliser la vente de 300 millions de livres sterling du club qu’il avait racheté en 2007.

Ce sont des moments passionnants pour Newcastle; non seulement à cause de leur propriétaire vilipendé qui a un pied dans la porte, mais parce qu’ils sont liés à de nombreux noms passionnants – sur et en dehors du terrain.

En dehors de cela, le consortium dirigé par l’Arabie saoudite veut qu’un gestionnaire de haut niveau prenne le relais de Bruce et des personnes comme Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri seraient dans le cadre.

Mais The Evening Standard a signalé qu’il était peu probable que United ait un nouveau manager en place avant la fin de cette saison.

Le rapport ajoute qu’il s’agit d’un «scénario beaucoup plus probable» pour Newcastle de garder Bruce aux commandes jusqu’à la fin de la campagne 2019-2020.

Le football sur tout le continent a été suspendu en raison de la crise sanitaire mondiale.

Les fans de Newcastle sont taquinés en lisant quotidiennement sur les grands noms, mais il semble probable que Bruce, qui n’est pas une figure très populaire parmi les supporters du Nord-Est, restera à la tête du navire pendant un peu plus longtemps. .

