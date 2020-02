Londres, ANGLETERRE – 16 FÉVRIER: Joelinton de Newcastle United lors du match de Premier League entre Arsenal FC et Newcastle United à Emirates Stadium le 16 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Joelinton a enregistré une autre mauvaise performance lors de la défaite 4-0 de Newcastle United contre Arsenal dimanche. Il n’a plus marqué et est sans but en Premier League en 22 matchs consécutifs.

L’attaquant de 23 ans n’a causé aucun problème aux Gunners et n’a réussi que trois touches dans leur surface de réparation. Allan Saint-Maximin empilait des croix et des coupes, mais Joelinton était loin de ces occasions.

L’attaquant brésilien est arrivé à Newcastle du côté allemand de Hoffenheim l’été dernier pour un montant record de 40 millions de livres sterling. Il a du mal à St Jame’s Park cette saison et ses seuls buts ont récemment été contre Rochdale et Oxford United en FA Cup.

Cependant, Steve Bruce doit continuer de donner des opportunités au joueur de 23 ans à Newcastle. Le patron des Magpies est satisfait du rythme de travail de l’attaquant pour l’équipe cette saison. Bruce a commencé Joelinton en 27 matchs cette saison, prouvant qu’il a confiance en lui.

Newcastle United doit être patient avec Joelinton

Ailier ou numéro neuf?

Sur ses 27 apparitions de départ cette campagne, Joelinton a joué 25 d’entre eux en tant qu’attaquant.

À Hoffenheim la saison dernière, il était beaucoup plus polyvalent, opérant sur l’une ou l’autre des ailes et parfois en tant que numéro neuf. Il a marqué 11 buts en 35 matchs la saison dernière à partir d’un certain nombre de positions de jeu.

Il avait également une réputation en Allemagne pour ses excellentes compétences en dribble et a terminé en moyenne quatre par match au club allemand. À Newcastle, il ne tente que deux dribbles par match et sert davantage de présence physique pour tenir le ballon et amener les autres au jeu.

Compte tenu de son histoire, il semble inhabituel de persister à jouer Joelinton dans le rôle d’attaquant solitaire. Il a été signé en remplacement de Salomon Rondon l’année dernière et Bruce essaie de le transformer en un joueur similaire.

Pas de grévistes en forme

Il y a peu de compétition pour Joelinton à l’avant cette saison. Andy Carroll, Dwight Gayle et Yoshinori Muto sont les autres attaquants reconnus du club, mais ils n’ont fait que huit départs entre eux.

Les blessures empêchent toute compétition pour la place de l’attaquant solitaire dans la formation 5-4-1 préférée de Bruce récemment. Cela peut suggérer pourquoi Joelinton joue dans une position plus artificielle à l’avant comme une nécessité plutôt qu’un choix.

Avec le retour possible de Muto et Gayle pour le match de ce week-end contre Crystal Palace, cela pourrait offrir une chance à Joelinton de jouer en tant que large milieu de terrain.

La durée du contrat

Newcastle a signé Joelinton sur un contrat de six ans lors de son arrivée en juillet. Les implications de cela sont que les Magpies ne pourront pas décharger Joeinton facilement s’ils le voulaient.

Par conséquent, Bruce doit trouver un moyen d’intégrer le Brésilien dans son équipe. Il a montré du potentiel à Hoffenheim et Newcastle le considère évidemment comme une perspective brillante en raison de la durée de son contrat. À 23 ans, il devrait avoir plus de temps pour faire ses preuves.

