Newcastle United prend une décision sur un joueur de 12 millions de livres sterling – HITC

Jonjo Shelvey resterait à Newcastle United à long terme.

Selon The Shields Gazette, le milieu de terrain de Newcastle United Jonjo Shelvey a signé un nouveau contrat avec le club.

L’accord actuel de Shelvey avec Newcastle s’achèvera à l’été 2021, mais il a été rapporté que l’ancien milieu de terrain de Liverpool avait conclu de nouvelles conditions avec les Magpies.

Le rapport a également affirmé que l’ailier de 30 ans Matt Ritchie, également en rupture de contrat en 2021, avait conclu un nouvel accord avec les Magpies.

Statistiques

Shelvey est dans les livres de Newcastle depuis janvier 2016 lorsqu’il a rejoint Swansea City pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 12 millions de livres sterling.

Le joueur de 27 ans a été un très bon joueur pour les Magpies au fil des ans, bien qu’il y ait eu des occasions où il a dû se battre pour sa place dans l’équipe.

Selon WhoScored, le milieu de terrain international anglais a marqué cinq buts en 15 matches de Premier League pour Newcastle jusqu’à présent cette saison, tandis que pendant la campagne 2018-19, il a effectué 10 départs et six matches de remplacement en championnat, marquant un but et en offrant un. aider au processus.