Newcastle United prêt à signer Phil Jones

Newcastle United veut acheter Phil Jones de Manchester United, selon The Mirror.

Jones n’a pas figuré dans les sept dernières équipes de Manchester United et, comme indiqué ici vendredi, le défenseur devrait désormais voir ses opportunités encore plus limitées alors qu’Eric Bailly, Axel Tuanzebe et Tim Fosu-Mensah poursuivent leur rétablissement après une blessure à long terme .

Beaucoup de sourcils ont été soulevés en février dernier lorsque United a donné à l’homme né à Preston un nouvel accord de 4 ans qui garantit son avenir jusqu’en juin 2023 avec une option de prolongation d’un an. Son record de blessures et ses performances précaires au dernier trimestre signifiaient que la plupart des fans estimaient qu’il n’aurait pas dû être retenu par le club.

Une grande partie de la condamnation généralisée de l’accord était basée sur les faux rapports selon lesquels il incluait un salaire énormément augmenté de 120 000 £ par semaine, alors qu’en fait, Jones reste sur le même 75 000 £ par semaine qu’il était auparavant.

Le Mirror affirme maintenant que Newcastle est prêt à offrir 12 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, ce qui semble justifier la décision de United de prolonger le contrat et d’éviter que le joueur ne parte sur un transfert gratuit.

Jones a joué 224 matchs avec les Red Devils et a marqué six buts depuis son arrivée chez Blackburn Rovers en 2011 pour un montant similaire de 16 millions de livres sterling.

Il est entendu que les Red Devils seront disposés à autoriser Jones à partir et ce serait une option attrayante pour le défenseur central car cela lui permettra de rester en Premier League, Newcastle étant actuellement 13e et presque certain d’éviter la chute. .

Si Newcastle pouvait égaler le salaire du joueur – ce qui ferait de lui son meilleur salaire – ce serait une sortie digne pour le sympathique Jones, dont la carrière a été ravagée par de graves problèmes de blessures et qui a été une fois annoncée par Sir Alex Ferguson comme quelqu’un qui “ peut être l’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais eu, peu importe où nous le jouons ».

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!