NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 20 JANVIER: Nabil Bentaleb pose pour des photos après avoir signé pour Newcastle United au Gosforth Park Hotel le 20 janvier 2020 à Newcastle upon Tyne, Angleterre. (Photo de Serena Taylor / Newcastle United via .)

Newcastle a fait sa première signature en janvier. Les Magpies ont recruté le milieu de terrain Nabil Bentaleb prêté par Schalke pour le reste de la saison.

Newcastle United recrute le milieu de terrain Nabil Bentaleb pour un prêt de Schalke

Newcastle a annoncé via son site Internet avoir signé avec le milieu de terrain algérien. Bentaleb arrive en prêt pour le reste de la saison.

Newcastle a la possibilité de l’acheter en été pour 8,9 millions de livres sterling si son prêt est réussi.

Il devient la première recrue de Steve Bruce en janvier alors que Newcastle cherche à assurer leur sécurité en Premier League.

Bentaleb arrive après une année mouvementée à Schalke au cours de laquelle il a été puni par le club pour son comportement et son attitude. Il a passé une grande partie de 2019 à jouer et à s’entraîner avec les jeunes Schalke.

Steve Bruce a cherché des renforts pour son équipe épuisée de Newcastle. Des blessures ont frappé Newcastle et de nombreuses disparues avec des blessures frustrantes.

Bentaleb n’est pas étranger à la Premier League après avoir commencé sa carrière à Tottenham. Il a impressionné mais a finalement abandonné l’ordre hiérarchique et est allé en Allemagne. Il a excellé avec Schalke jusqu’à ce que les problèmes disciplinaires atteignent un sommet.

Le match de Newcastle avec Everton arrive trop tôt pour ses débuts. Le milieu de terrain algérien pourrait faire ses débuts à Newcastle son week-end dans le match de 4e ronde de la FA Cup contre Oxford United.

Ce qui fut dit

S’adressant au site Web de Newcastle à propos de son déménagement, Bentaleb a déclaré: “Je suis très heureux de revenir en Premier League, en particulier avec un club comme Newcastle.”

«Le projet m’a vraiment intéressé. Je voulais absolument revenir en Premier League. L’entraîneur avait aussi une certaine confiance en moi et en club – je l’ai vu tout de suite – et je pense que c’est le choix parfait pour moi. »

Le directeur Steve Bruce a ajouté: “C’est quelqu’un à qui j’ai prêté une attention particulière lorsqu’il était chez Spurs lorsqu’il a percé et a déménagé avec beaucoup d’argent en Allemagne.”

“Il joue au plus haut niveau depuis quatre ou cinq ans, mais il aura faim et sentira qu’il a quelque chose à prouver et nous donnera la compétition dont nous avons évidemment besoin.”

«Avec les chiffres que nous avons à la minute, il a un peu d’expérience et je pense que les gens vont adorer le regarder jouer. Il viendra dans l’équipe et je suis sûr que ce sera une bonne acquisition pour nous. “

«Le fait qu’il ait joué en Premier League avant aide parce que nous savons qu’il peut jouer et sait quelles sont les exigences de la Premier League. Il est passé de la Premier League à Schalke et a également joué en Ligue des Champions, donc nous sommes ravis de l’avoir. C’est une excellente signature. “

Photo principale