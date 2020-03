Newcastle va pincer le duo de Burnley Brady et Hendrick en liberté

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 4:58

Newcastle United envisage de prendre le duo irlandais Jeff Hendrick et Robbie Brady pour rien cet été, a dit TEAMtalk.

Le duo est à la fois hors contrat à Burnley le 1er juillet et, dans l’état actuel des choses, peut partir en transferts gratuits à moins que de nouvelles offres ne soient convenues.

Le milieu de terrain Hendrick est en pourparlers avec Burnley sur un nouveau contrat, mais un certain nombre de clubs rivaux de Premier League planent autour du joueur de 28 ans.

Burnley a versé à Derby plus de 10 millions de livres sterling pour Hendrick en 2016, et il est devenu un acteur clé pour le patron des Clarets Sean Dyche jouant dans un nombre excessif de 100 matchs de Premier League – mais il est maintenant en danger d’être attiré, avec nos sources indiquant Steve Bruce un grand fan.

Bruce sait également que Brady l’a signé pour Hull il y a neuf ans de Manchester United et où ils ont passé plusieurs saisons ensemble.

Bruce pense que les deux joueurs offriraient de la polyvalence et fourniraient une couverture dans un certain nombre de domaines et la chance de décrocher des joueurs qui, coûteraient plus de 20 millions de livres sterling, pour rien ne plaît à la hiérarchie de Newcastle.

cependant, Newcastle ne sont pas seuls dans leur admiration pour la paire, car nous comprenons que les deux ont plus d’une demi-douzaine de clubs de Premier League et de championnat qui cherchent à les décrocher. Les Celtes surveilleraient également le duo.

Pendant ce temps, Arsenal aurait jeté un regard envieux sur un gardien de Newcastle, qui a attiré l’attention cette saison alors qu’il était prêté.