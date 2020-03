Newcastle veut 21 ans de ses rivaux locaux, mais il y a un problème immédiat – HITC

Newcastle United aurait voulu que le Hadyn de Middlesbrough

Selon The Sun, dimanche (08/03, p59), Newcastle United est intéressé à recruter le défenseur de Middlesbrough Hayden Coulson cet été.

Il est déclaré que Steve Bruce a dit à ses éclaireurs de garder un œil sur Coulson, avant un accord qui coûterait environ 10 millions de livres sterling.

Cependant, The Gazette rapporte que Middlesbrough n’a aucune intention de vendre Coulson, et rejettera toute approche de Newcastle pour lui s’ils déménagent.

Les chefs de Boro croient que Coulson fait partie du cadre au stade Riverside et ne lui permettront pas de quitter le club en conséquence.

Tenter de convaincre leurs rivaux locaux de vendre le joueur de 21 ans a toujours été difficile de demander Newcastle, et il semble qu’ils auront du mal à conclure un accord.

La grande préoccupation de Boro sera cependant la menace persistante de la relégation, car ils ne sont qu’à deux points de la zone de relégation du championnat et pourraient encore se retrouver en Ligue 1.

Si cela se produit, refuser au défenseur né à Gateshead un passage en Premier League peut devenir très, très difficile.

La situation financière de Boro n’est pas idéale non plus, donc Newcastle ne devrait pas être complètement dissuadé pour l’instant, et s’ils aiment vraiment Coulson, alors jeter de l’argent à leurs rivaux du Nord-Est peut encore valoir la peine d’être essayé.

Dans d’autres nouvelles, “Super à voir”: certains fans d’Aston Villa réagissent à la sortie d’une vidéo d’un joueur inédit depuis janvier