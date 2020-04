Newell planifie l’avenir: Concina a donné des détails sur Kudelka, Maxi Rodríguez et Scocco

Bien que le football n’ait pas de date de retour confirmée, Newell´s ils commencent déjà à dessiner l’avenir dans ce qui se réfère aux questions contractuelles.

Ainsi, le secrétaire du club, Juan José Concina, dans des déclarations à Rosario3, a évoqué la continuité de l’entraîneur Frank Kudelka y Maxi Rodriguez et la chance que Nacho scocco remettre le rouge-noir.

“Je ne doute pas que Frank (Kudelka) continuera. Il travaille et est en contact permanent avec nous. Il va continuer dans le club “, a condamné le leader lépreux.

Concernant Maxi Rodriguez Il a expliqué: “C’est une décision qu’il prend tous les six mois en fonction de son physique. J’espère qu’il lui reste dix ans, mais lui et nous savons tous que ce n’est pas le cas. Je sais aussi qu’il va continuer car il fonctionne bien, il est très impliqué dans le campus et avec Kudelka“

Finalement, Cuisine il a évoqué le retour tant souhaité de Scocco au club. “Nous ne pouvons pas payer ces contrats. C’est impossible. Mais nous sommes favorables à ce qu’il ait un sentiment d’appartenance et que son retour serait pour l’amour du club au-delà de l’argent. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Pour moi, en juin, il est dans le club avec nous. C’est un sentiment, c’est mon opinion “,” at-il dit.

Il est à noter qu’au cours des dernières heures, un intérêt pour l’attaquant serait apparu. Rivière depuis le Inter de Porto Alegre, club dans lequel il a évolué en 2013 (il a été présent lors de 19 matchs avec 4 buts) et est aujourd’hui dirigé par Eduardo “Chacho” Coudet.