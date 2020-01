Newell’s est à la recherche de Pablo Pérez

Le milieu de terrain est maintenant à Independiente mais son désir est de retourner dans son love club: Newell’s

La situation économique actuelle à Independiente n’est pas la meilleure et cherche de toute façon à réduire le coût du club, l’une des options qu’elle gère est de laisser partir les joueurs qui ont des salaires très élevés, l’un d’eux est l’ancien Joueur de Boca Juniors, Pablo Pérez. Le milieu de terrain reçoit un salaire élevé dans l’équipe d’Avellaneda, donc son départ serait le meilleur pour les deux parties, puisque le joueur cherche également sa sortie du Rouge.

Newell’s est très intéressé par les services du milieu de terrain qui savait déjà faire un pas dans le club, où il a laissé de très bons souvenirs au fan et où il a lui-même déclaré vouloir revenir pour terminer sa carrière dans le club qui l’avait vu naître. Le problème est que l’équipe de Rosario n’a pas non plus beaucoup de capital pour égaler le salaire qu’un joueur reçoit à Independiente, donc la seule façon qu’il arrive serait de vendre à un joueur de football et avec cet argent pour être en mesure d’approcher le chiffre qu’il gagne aujourd’hui Aujourd’hui à El Rojo, Pablo Pérez retourne-t-il à Rosario?