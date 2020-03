news aujourd’hui Huit ans de record de Messi: le jour où la légende s’est développée | Ligue d’Espagne | Football























































































































À seulement 24 ans, l’Argentin a marqué son nom dans l’histoire de Blaugrana.

Messi a terminé 2012 avec un total de 91 buts officiels entre Barcelone et l’équipe argentine.

Pour:

Écriture futuriste

20 mars 2020 à 20 h 07

Ce vendredi marque huit ans depuis le jour où Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de Barcelone à seulement 24 ans. Le 20 mars 2012, l’Argentin a marqué un triple qui lui a laissé un total de 234 scores.

Dans la raclée de Grenade, la star argentine a dépassé les 232 annotations de César Rodríguez, qui a établi ce nombre entre les années 40 et 50 du football espagnol.

Comme si cela ne suffisait pas, Messi a marqué à cette occasion 91 buts officiels entre son club et l’équipe nationale, battant un autre record mais déjà mondial: le footballeur avec le plus de buts dans une année civile. 59 en Ligue, 13 en Champions, 5 en Copa del Rey, 2 en Super Coupe d’Espagne, 7 en matches amicaux internationaux et 5 en qualifications.

