News Colombie: Ce fut le duel Ospina vs Messi à Napoli-Barcelone pour les Champions | Ligue des champions

David Ospina et Lionel Messi avaient rendez-vous en huitièmes de finale de Ligue des champions et ils se sont rencontrés. Cependant, Napoli vs Barcelone était loin d’être le match disputé, plein d’options de buts, que le Colombien craignait.

Contre toute attente, tout était calme pour Ospina en première mi-temps. Une approche de Messi par les moyens que les défenseurs couperaient dans le temps et arrêteraient de compter.

C’était si placide la nuit que la première vente aux enchères a été reportée à 43, un centre Vidal sans grand danger, facile à contrôler.

Presque rien ne pouvait Ospina lorsque Semedo a sauté de la marque et a mis un centre parfait pour le solitaire Griezmann, qui venait de lui tirer dessus, dans le 1-1 partiel.

Ospina et Messi entreraient en collision dans une sortie rapide du 10 dont Vidal n’a pas pu profiter, mais qui a produit un coup terrible entre le gardien de but et l’attaquant: très inquiet semblait l’Argentin, qui a remporté le jaune par jeu dangereux, mais il attendait son collègue sur le sol.

À la fin, un autre raid a fait courir Messi à la ligne pour remettre un centre, ce qu’Arthur a raté.

La curiosité est que c’était le seul coup à l’arc d’Ospina, il n’y avait plus de tentatives malgré Vidal, Rakitic, De Jong, Griezmann et la fermeture d’Ansu Fati.

Messi n’a pas compté un coup de feu aux mains du Colombien et cela donne un équilibre en sa faveur. Mais avec tout à décider au Camp Nou, il n’est pas encore temps de chanter la victoire.