News: Daniel Sturridge est parti pour quatre mois après un scandale de paris

L’ancien attaquant de Liverpool et d’Angleterre Daniel Sturridge a été interdit de jouer au football par la FA et la FIFA jusqu’au 17 juin pour avoir enfreint les règles de paris. Le joueur de 30 ans avait été accusé de 11 infractions en juillet de l’année dernière, dont neuf ont été par la suite rejetées par une commission de réglementation.

Insatisfaite du verdict, FA a fait appel des accusations, ce qui a fait passer l’interdiction de deux semaines à quatre mois après qu’un comité d’appel a constaté que la Commission de réglementation avait mal appliqué les règles de FA et tiré des conclusions de fait erronées. L’amende de Sturridge est également passée de 75 000 £ à 150 000 £.

“Le comité d’appel a convenu avec la FA que la sanction initialement infligée à M. Sturridge était indûment indulgente et a donc augmenté son interdiction de jouer effective de deux semaines à quatre mois”, a déclaré la FA dans un communiqué. “La FIFA a confirmé que la suspension sera de portée mondiale.”

Suite au succès de l’appel, la partie turque Trabzonspor a résilié le contrat de trois ans du joueur par consentement mutuel. “Nous remercions Daniel Sturridge pour sa contribution à notre club et lui souhaitons plein succès dans sa future carrière”, a déclaré le club dans un communiqué sur Twitter.

«Ma saison est terminée. Je me sens mal à l’aise et je ne pense pas que ce soit la bonne chose pour moi de continuer à accepter les salaires d’une équipe à laquelle je ne peux pas contribuer », a déclaré Sturridge dans une vidéo publiée sur son compte YouTube. «Je vais continuer de faire campagne pour que les footballeurs professionnels puissent parler librement à leurs familles et à leurs amis proches sans risquer d’être inculpés. Le comité d’appel a reconnu que je n’avais pas parié et que personne d’autre n’avait parié, mais j’ai quand même été accusé.

La commission a constaté que l’attaquant avait transmis des informations sur son transfert potentiel de Liverpool au côté espagnol de Séville en janvier 2018 à des proches. De son côté, Sturridge a déclaré qu’il pensait que l’affaire était exagérée et mal conçue. “Je veux juste dire que cela a été un processus très long et long au cours des deux dernières années et difficile de me concentrer sur mon football”, a-t-il déclaré. “Je vais continuer à faire campagne pour que les footballeurs professionnels puissent parler librement à leurs familles et à leurs amis proches, sans risque réel d’être inculpés.”

“Bien que le marché des transferts ne soit pas quelque chose de facilement prévisible, les paris sur les joueurs qui déplacent des clubs sont une pratique courante”, explique un expert de soccerbetting365.com. “Bien que tous les sites de paris n’offrent pas de paris par transfert, plus le joueur est proéminent, plus les bookmakers auront cette couverture.”