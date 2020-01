NEWS FC Barcelona LIVE: Bartomeu a mis en garde contre une mauvaise dynamique à Ernesto Valverde avant de le renvoyer en Espagne

Mise à jour 14/01/2020 à 14:13

Ernesto Valverde Il a été licencié de la FC Barcelona Bien qu’il dirige la Ligue espagnole de football, parce que l’équipe avait besoin d’un nouveau coup de pouce, a déclaré mardi le président du club. Josep Maria Bartomeu lors de la présentation du nouvel entraîneur Quique Setien.

«Ces dernières semaines, il y avait une dynamique qui n’était pas très bonne, nous avions discuté avec lui (Valverde). Il n’est pas quelque chose de nouveau pour lui (…) Après avoir parlé, nous avons décidé qu’il était préférable de donner un nouvel élan à l’équipe, donner un coup de pouce au changement des joueurs « , a déclaré Bartomeu en présentant Setién.

“Nous avons bien commencé, nous sommes premiers en Ligue, en Ligue des Champions nous sommes huitièmes, j’ai beaucoup aimé le travail de Valverde, mais il était temps de faire un changement, un nouvel élan”, a-t-il ajouté.

Barcelone a remporté le titre de champion dans les deux premières saisons de Valverde aux commandes, terminant bien devant ses plus proches supporters, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Mais la réputation de l’entraîneur a été sérieusement entamée avec deux éliminations surprises en Ligue des champions aux mains de l’AS Roma et de Liverpool.

La performance de l’équipe a diminué cette saison et malgré le fait que les Catalans mènent le tournoi local par différence de buts, le conseil d’administration du Barça a perdu confiance en Valverde après la défaite de la semaine dernière aux mains de l’Atlético de Madrid en Super Coupe Espagnol.

Bartomeu a rejeté les suggestions selon lesquelles la décision de retirer Valverde a été prise à la hâte et sans successeur clair.

Le Barça a confirmé qu’il avait tenté d’embaucher l’ancienne star du club Xavi Hernández, tandis que les médias espagnols ont déclaré avoir approché le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman et l’argentin Mauricio Pochettino.

