«Next Michael Carrick» de Manchester United: pourquoi le moment est peut-être venu pour James Garner

Surnommé par Ole Gunnar Solskjaer comme le prochain Michael Carrick, James Garner semble avoir un avenir prometteur devant lui. Le joueur de 19 ans a été formidable pour l’équipe des moins de 23 ans de Manchester United cette saison et semble avoir beaucoup de potentiel. Cela dit, il n’a pas eu la même percée en équipe première que celle de Mason Greenwood et Brandon Williams cette saison, mais le moment est peut-être venu pour le jeune.

Pourquoi le temps est peut-être venu pour James Garner

Il semble y avoir de nombreux facteurs entourant Garner qui peuvent lui offrir les meilleures chances possibles de devenir une star de Premier League.

La confiance de Solskjaer dans la jeunesse

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a clairement démontré sa confiance dans la jeunesse avec les Red Devils. En novembre, le Norvégien a joué le plus jeune tournoi de Premier League à partir de la XIe année, avec une moyenne d’âge de 23 ans et 350 jours. De plus, lors d’une égalité en Ligue Europa avec Astana, Solskjaer a aligné la plus jeune équipe de départ de United dans une compétition européenne. Ils avaient en moyenne 22 ans et 26 jours, dont sept adolescents et un gardien de 36 ans qui augmente considérablement la moyenne.

La foi de Solskjaer dans la jeunesse n’a pas non plus été vaine. Ses conseils ont fait de 2019/20 la saison des évasions pour deux diplômés de l’académie. Mason Greenwood joue régulièrement pour United, tandis que Brandon Williams commence souvent à l’arrière gauche. Ces deux joueurs ont eu l’air fantastiques de jouer avec la première équipe de United. Greenwood est leur troisième meilleur buteur avec 12 à son nom et a montré son talent naturel pour trouver le fond du filet.

Williams a également fait des merveilles pour United cette saison. Le défenseur anglais a non seulement admirablement joué lorsqu’il a été appelé, mais a également fait ressortir le meilleur de Luke Shaw, le sortant d’une crise de mauvaise forme. Shaw et Williams semblent se complimenter à merveille, et ils pourraient être les arrières gauche des Red Devils de l’avenir.

Cette confiance envers les jeunes joueurs pourrait également se traduire par Garner, et un peu déjà. Le milieu de terrain a joué quatre fois en Ligue Europa cette campagne, en commençant à trois reprises, et a également eu une apparition en Premier League. Bien qu’il n’ait pas eu autant d’opportunités que Greenwood ou Williams, le temps de Garner pourrait arriver, et plus tôt que tard.

La bonne forme de James Garner

Si Solskjaer devait faire confiance au jeune milieu de terrain anglais, ce ne serait certainement pas immérité. Garner a extrêmement bien joué en Premier League 2 cette saison, récoltant huit buts en dix matches. En tant que milieu défensif, on ne s’attendait pas à ce que Garner marque autant de buts. Même la légende de United, Michael Carrick, ne pouvait pas marquer régulièrement, et bien que ce soit plus à égalité avec Paul Scholes, il a joué un rôle beaucoup plus offensif.

De plus, Garner a la possibilité de choisir des passes précises, en jouant des boules incroyables. Il crée de nombreuses chances pour les U23 de Manchester United et a jusqu’à présent été un atout majeur dans leur saison réussie.

Le temps est peut-être venu pour James Garner: quand va-t-il percer?

Avec beaucoup d’incertitude quant à la fin de la saison de Premier League, nous ne pouvons pas être sûrs de la date à laquelle James Garner aura une chance dans la première équipe. Malgré cela, une possibilité de la fin de la saison serait de condenser les appareils restants en un laps de temps plus court au cours de l’été, ce qui entraînerait plus de congestion des appareils, et donc plus de rotation des équipes. Garner serait sûrement l’un des premiers choix de Solskjaer parmi les U23 pour jouer dans un match en première équipe pour Manchester United, et il pourrait avoir sa chance dès le redémarrage de la Premier League.

