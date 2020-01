Le joueur de PSG, Marco Verratti, a fait des déclarations à “Le Parisien” où il a commenté comme vous voyez votre partenaire Neymar. Le Brésilien se comporte à un grand niveau depuis qu’il est revenu de sa blessure, et semble laisser derrière lui toute la tension vécue avec les supporters et les dirigeants de l’équipe parisienne.

En fait, le milieu de terrain estime que ce sentiment de bonheur qui entoure le «10» n’est pas quelque chose de nouveau. “Neymar a toujours été heureux ici à Paris”. L’international avec le ‘Canarinha’ doit être sur le terrain, et c’est que l’Italien pense que “quand on est hors jeu, on ne joue pas, on a des problèmes partout, c’est difficile. La seule chose qui le rend heureux, c’est de jouer. Ne pas pouvoir jouer est difficile pour lui, mais une fois sur le terrain, c’est incroyable. “

Et est-ce l’attitude de ‘Ney’ Il est passé de rebelle à absolument engagé, et pas seulement en attaque, où il est déjà présumé d’une importance capitale: “Au cours des deux ou trois derniers mois, il a été encore plus incroyable avec ses efforts défensifs. Je joue avec lui et je ne me souviens même pas d’avoir fait un effort pour lui, il est impliqué. Ney est un bon exemple car il fait de gros efforts. “

En guise de conclusion, et en référence à toutes les rumeurs qui continuent de résonner du désir du Brésilien de retourner au Barça, Verratti a été très clair en donnant son point de vue sur la question et tout ce qui a été publié: “C’est un petit garçon, il a 27 ans, parfois on pense que parce qu’il est riche, beau et parce qu’il joue au football, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; tout est facile. Mais la vraie vie est autre chose.”