Neymar consulte ses anciens collègues sur Setién

Le roman de Neymar, du PSG et de Barcelone continue de donner de nouveaux chapitres: désormais, le journal El Confidencial, rapporte qu’il y a apparemment eu des contacts entre le Brésilien et ses anciens coéquipiers du Barça pour en savoir plus sur le nouvel entraîneur technique, Quique Setién.

Neymar a demandé Setién à ses anciens coéquipiers à Barcelone https://t.co/uSnbaaIAhC pic.twitter.com/a8PvrcVE8q

– StudioFootball (@StudioFutbol) 21 janvier 2020

L’appel hypothétique aurait reçu des réponses positives. En outre, Mundo Deportivo affirme que Neymar maintient toujours vivant le rêve de retourner à Barcelone, ce qui semble à ce stade, au moins, peu probable en cette période de transferts.

Alors que les médias espagnols font écho à ces rumeurs, les journaux français annoncent la possibilité que Neymar renouvelle enfin son contrat avec le PSG. Le Brésilien reste au centre de l’œil, plus que jamais maintenant que Netflix a annoncé la réalisation d’un documentaire sur lui.