Neymar il n’est pas à 100% et a été tellement critiqué par les fans du PSG au cours de la dernière période. Comme le confirme L’Equipe, le Brésilien premier est déçu et regrette d’avoir peu joué le mois dernier: seulement trois matchs, sans trop affecter. Mais le journal français indique que la blessure est terminée et que le match retour avec le Borussia Dortmund atteindra 100%.