Neymar égale le record de Mbappé et Bianchi

Neymar traverse un grand moment de forme. L’attaquant brésilien a été l’un des protagonistes de la victoire que le PSG a remportée sur le terrain de Monaco (1-4), marquant depuis le point de penalty. Ce but lui a permis d’enchaîner son huitième but consécutif à regarder des matchs, égalant le record détenu par son partenaire Kylian Mbappé et le légendaire Carlos Bianchi.

16/01/2020

À 10 h 15

CET

SPORT.es

Neymar n’a cessé de marquer depuis le 4 décembre dernier avant Nantes. Consécutivement, il a également marqué deux fois de suite contre Montpellier, Galatasaray, Saint-Etienne, Amiens, encore Saint-Etienne et Monaco. Le Brésilien a marqué 64 buts avec le maillot du PSG et se rapproche de Bianchi, qui en a dirigé 71 lors de ses saisons à Paris (1977/1978 et 1978/1979) et est en onzième position parmi les meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien.

Curieusement Mbappé n’a pas pu battre le record après avoir été laissé sans but dans le match le week-end dernier contre Monaco. La séquence de l’attaquant français avait entamé un match devant Neymar, face au Real Madrid en Ligue des champions.