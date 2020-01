Neymar est maintenant prêt à renouveler

Neymar est désormais ouvert au renouvellement pour le PSG, comme ESPN l’a annoncé, et dans le club, ils sont très optimistes quant à la possibilité d’assurer la continuité du footballeur brésilien. Les négociations ne débuteront qu’en avril ou mai, et le rôle joué par l’équipe de France en Ligue des champions sera décisif, car le joueur est obsédé par la victoire.

16/01/2020

À 20h55

CET

Sport.es

La relation entre Neymar et le PSG, fait progresser ESPN, s’est progressivement améliorée et Les profondes blessures laissées par la tentative de l’attaquant de retourner à Barcelone l’été dernier se ferment. La normalité autour du Brésilien est la note la plus remarquable du moment. Dans le club, ils ont fui que Neymar se sent, encore une fois, parfaitement intégré à la ville et au club.

L’attaquant de 27 ans toujours il a deux saisons et demie de contrat avec le PSG. Les négociations n’ont pas été officiellement ouvertes, mais il y a eu des conversations très encourageantes entre Leonardo, directeur sportif, et le père du joueur. La personne clé pour rediriger la situation, soulignent-ils, a été Pini Zahavi, l’agent qui a géré son atterrissage à Paris et une personne très proche de Leonardo et du père du footballeur.

Les négociations débuteront en avril ou mai et c’est que Neymar ne veut pas se précipiter pour prendre une décision. Il a fait savoir qu’un facteur clé pour décider de son avenir sera le rôle de l’équipe en Ligue des champions. Neymar n’a pas d’offre sur la table (Mbappé en a), mais il est ouvert à négocier.